Štatistika: Dominantné postavenie v slovenskom zdravotníctve majú ženy

Bratislava 17. februára (TASR) - Dominantné postavenie v slovenskom zdravotníctve majú ženy. Vyplýva to zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) o pracovných silách v zdravotníctve. Štatistika poukazuje aj na rastúci počet lekárov a zubných lekárov na Slovensku. TASR o tom informovala špecialistka komunikácie NCZI Diana Dúhová.



"Ku koncu roku 2023 bolo evidovaných v oblasti zdravotníctva 121.082 pracujúcich osôb (94.763 žien a 26.319 mužov)," priblížila Dúhová. Dodala, že napriek stále vysokému podielu lekárov nad 60 rokov pribúdajú aj mladší. Ozrejmila, že kým počet zdravotných sestier je dlhodobo na približne rovnakej úrovni, praktických sestier - asistentov každoročne pribúda.



Z celkového počtu pracovníkov v zdravotníctve bolo 74,3 percenta zdravotníckych pracovníkov. Z nich viac ako tretinu, teda 34,6 percenta tvorili zdravotné sestry. Štvrtinu tvorili lekári (23,1 percenta) a zubní lekári (3,3 percenta). Nasledovali praktické sestry - asistenti (6,3 percenta), sanitári (6 percent), farmaceuti (5,2 percenta) a iné povolania. Doplnila, že nezdravotnícki pracovníci tvorili podiel 24,2 percenta a štátni zamestnanci 1,5 percenta.



Dúhová objasnila, že viac ako polovica zdravotníckych pracovníkov vykonávala povolanie v organizáciách v pôsobnosti iných zriaďovateľov, a to najmä v neštátnych zdravotníckych zariadeniach. "Na konci roka 2023 pracovalo v slovenskom zdravotníctve 20.753 lekárov/lekárok. Počet v sledovanom období (2009 - 2023) takmer každoročne stúpal, v porovnaní s rokom 2009 pribudlo 2955 lekárov (nárast o 16,6 percenta)," konštatovala.



Doplnila, že štatistika ukazuje na dlhodobo stúpajúci trend počtu zubných lekárov/lekárok. Špecifikovala, že ku koncu roka 2023 bolo evidovaných 2961, čo je oproti roku 2009 nárast o 12,5 percenta. Vývoj počtu zdravotných sestier na Slovensku naopak označila ako kolísavý. "K 31. decembru 2023 bolo evidovaných 31.174 sestier, čo predstavovalo nárast o 264 osôb (0,9 percenta) oproti roku 2022. Avšak v porovnaní s rokom 2009 bolo v evidencii o 1534 sestier menej," dodala.



Ako uviedla Dúhová, v povolaní praktická sestra - asistent bol v sledovanom pätnásťročnom období zaznamenaný kontinuálny rast. Od roku 2009 ich počet stúpol 5,2-násobne. "Ku koncu roka 2023 bolo v zdravotníckych službách evidovaných 5672 praktických sestier - asistentov, čo bolo viac o 554 osôb (10,8 percenta) ako v roku 2022," podotkla.



Dúhová priblížila, že v slovenskom zdravotníctve dlhodobo dominujú ženy (78,3 percenta) a v priebehu rokov nedochádza k výraznejším zmenám. "Ženy - lekárky (vrátane zubných lekárok) tvorili z celkového počtu lekárov a zubných lekárov 59,5 percenta. V povolaní sestra pracovalo až 97,6 percenta žien a v povolaní praktická sestra - asistent pracovalo 87,5 percenta žien," doplnila Dúhová.



Z hľadiska vekovej štruktúry bolo najviac lekárov/lekárok vo veku 60 a viac rokov a 30 až 39 rokov. Zubní lekári/lekárky boli najviac zastúpení vo vekovej skupine 30 až 39 rokov, nasledovala veková skupina 60 a viac rokov. V období rokov 2009 až 2023 stúpol podiel 60 a viacročných lekárov/lekárok, no zvýšil sa aj podiel mladých lekárov/lekárok do 40 rokov. "U zubárov/zubárok do 40 rokov bol nárast ešte výraznejší (z 24,8 percenta v roku 2009 na 43,1 percenta v roku 2023)," objasnila.



Dúhová ďalej poznamenala, medzi zdravotnými sestrami boli najpočetnejšie zastúpené stredné vekové skupiny. Štatistika NCZI ukázala, že veková štruktúra sestier v slovenskom zdravotníctve sa v sledovanom období výrazne zmenila. "Podiel mladších sestier do 40 rokov klesol zo 43,6 percenta v roku 2009 na 21 percent v roku 2023," uzavrela.