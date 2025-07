Štatistika: Urgenty sú najvyťaženejšie v júli

Bratislava 3. júla (TASR) - Leto patrí z pohľadu úrazov medzi najrizikovejšie obdobia. Urgentné príjmy boli vlani najviac vyťažené v júli. Lekári v tomto mesiaci ošetrili celkovo 73.654 pacientov. Úrazy sú najčastejšie spojené s návštevou kúpalísk, so skákaním na trampolíne či s jazdou na kolobežke. Najviac úrazov sa stáva v domácom prostredí. Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). TASR o tom informovala hovorkyňa NCZI Alena Krčová.



„Vlani bolo hospitalizovaných pre úraz takmer 13.000 detí a mladistvých do 24 rokov, z nich bolo 466 dojčiat - detí, ktoré nedovŕšili rok. Najčastejšie išlo o zlomeniny, pády, popáleniny či otravy. Tradične majú úrazy prevahu u chlapcov,“ uviedla Krčová. Najčastejšou príčinou detských úrazov sú pády, ktoré tvorili viac než polovicu všetkých hospitalizácií. Celkovo bolo vlani hospitalizovaných 7117 detí a mladistvých do 24 rokov po páde, z toho 251 dojčiat. Medzi najčastejšie zranenia, ktoré si vyžiadali pobyt v nemocnici, patrila zlomenina predlaktia (1432 prípadov), vnútrolebkové poranenia (1263 prípadov) a zlomenina pleca a ramena (1034 prípadov).



Viac ako tretina pádov sa stala v domácom prostredí. Nemocnice prijali 409 detí a mladistvých s popáleninami a poleptaniami, pričom až 75 percent týchto hospitalizácií boli deti do štyroch rokov. Pre obarenia horúcou vodou alebo inými horúcimi tekutinami bolo evidovaných 101 hospitalizácií.



Po skoku do vody bolo hospitalizovaných 13 pacientov do 24 rokov. Utrpeli najmä zranenia krčnej chrbtice a hlavy. „Pri jazde na toboganoch je potrebné po náraze do vody okamžite opustiť priestor, aby nedošlo ku kolízii s ďalšou osobou. Z rovnakého dôvodu sa neodporúča deťom spúšťať sa na toboganoch dolu hlavou. Deti sa môžu utopiť úplne potichu za niekoľko sekúnd. Stačí chvíľka nepozornosti. Pri kúpaní preto nikdy nespúšťajte deti z očí,“ podotkla zdravotnícka záchranárka Alena Dudeková zo Záchrannej zdravotnej služby Bratislava. Upozornila, že dieťa sa môže utopiť aj v plytkej vode, preto by vždy malo mať rukávniky alebo plávaciu vestu. „V prípade topenia treba dieťa okamžite vybrať z vody a ak nereaguje a nedýcha, okamžite začať s kardiopulmonálnou resuscitáciou a kontaktovať tiesňovú linku 155,“ dodala odborníčka.



Počas leta sa záchranári častejšie stretávajú aj s úrazmi po páde z bicykla či kolobežky alebo pri dopravných nehodách. V roku 2024 bolo NCZI nahlásených 271 hospitalizácií cyklistov vo veku do 24 rokov. Prilby, chrániče, reflexné prvky a vhodná obuv by preto mali byť podľa záchranárky samozrejmosťou. Varuje, že veľmi nebezpečné sú najmä úrazy hlavy. „Ak po úraze došlo k strate vedomia, dieťa vracia, ak sa uloží a zaspáva, pociťuje nevoľnosť, bolesti hlavy, závraty, zmenu nálady - je apatické alebo, naopak, podráždené - je potrebné neodkladne absolvovať lekárske vyšetrenie. Môže ísť o príznaky otrasu mozgu,“ ozrejmila Dudeková.



Varuje, že zlomeninu nikdy netreba skúšať vrátiť do pôvodného stavu. Treba ju riadne znehybniť, zafixovať a vyhľadať lekársku pomoc. Pri krvácaní je podľa jej slov prvým a najdôležitejším krokom zastaviť ho. „Vo väčšine prípadov stačí správne priložený tlakový obväz. Na ranu môžete pritlačiť ruku alebo aj kus látky. V prípade pochybností volajte 155, kde vám poradia, ako postupovať ďalej. Ak ranu spôsobil cudzí predmet, nikdy ho z nej neodstraňujte, pretože ju upcháva a zabraňuje tak krvácaniu. Pokúste sa okraje rany pritlačiť k sebe a aj s cudzím predmetom obložiť gázou a zafixovať. Následne volajte pomoc,“ dodala odborníčka.