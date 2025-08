Štatistika: Väčšina polročných detí je na Slovensku dojčených

Bratislava 1. augusta (TASR) - Väčšina polročných detí je na Slovensku dojčených. Po prepustení z pôrodnice dojčí vyše 90 percent žien, no s každým pribúdajúcim mesiacom sa počet detí vyživovaných materským mliekom postupne znižuje. Vyplýva to z dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré TASR pri príležitosti Svetového dňa dojčenia zaslala hovorkyňa NCZI Alena Krčová.



Podľa údajov NCZI bolo v roku 2023 plne dojčených 55 percent bábätiek na konci šiesteho mesiaca života. Krčová dodala, že plne dojčených detí je najviac v Bratislavskom kraji, kde v roku 2023 dosiahol podiel polročných dojčiat kŕmených výlučne materským mliekom 68 percent. Nasledovali Trenčiansky a Prešovský kraj. „Naopak, na opačnom konci rebríčka sú deti z Banskobystrického kraja, kde bolo plne dojčených len 47 percent dojčiat na konci šiesteho mesiaca života,“ ozrejmila.



Hovorkyňa objasnila, že na základe zozbieraných dát bolo u 62 percent všetkých živonarodených detí na Slovensku začaté dojčenie do jednej hodiny po narodení. „Pri spontánnom pôrode bol tento podiel ešte vyšší (77 percent), pri pôrode cisárskym rezom to bolo len 32 percent živonarodených,“ poznamenala.



U predčasne narodených detí bolo dojčenie do jednej hodiny po narodení spustené len v 18,3 percenta prípadov. Krčová pripomenula, že práve táto skupina nezrelých novorodencov profituje z dojčenia ešte viac ako ich rovesníci narodení v termíne. Materské mlieko podporuje ich adaptáciu na život v externom prostredí, chráni ich pred infekciou či pozitívne ovplyvňuje ich kognitívny a psychomotorický vývin a dozrievanie tráviaceho traktu.



Krčová ďalej spresnila, že po prepustení dieťaťa domov z pôrodnice alebo po preklade na iné oddelenie bolo 92 percent detí vyživovaných materským mliekom. „Podiel novorodencov kŕmených umelou výživou samostatne alebo spolu s materským mliekom bol 49 percent. U deviatich percent detí bolo podávané mlieko z banky a u štyroch percent detí parenterálna výživa,“ konštatovala.