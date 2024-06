Štatistika: Vlani chodilo denne do práce priemerne vyše 4100 väzňov

Bratislava 2. júna (TASR) - Z celkového priemerného počtu 10.018 väznených odsúdených a obvinených osôb spĺňalo vlani podmienky na zaradenie do práce 6246 osôb. Z nich priemerne 4089 odsúdených a 23 obvinených chodilo denne do práce. Vyplýva to z ročenky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) za rok 2023.



"Pri celkovom počte 4112 osôb zaradených do práce bola za rok 2023 dosiahnutá 65,83-percentná zamestnanosť, čo je o 2,20 percenta menej ako v roku 2022 a priemerný počet denne zaradených do práce bol nižší o 164 osôb," uvádza sa v ročenke.



Zaraďovanie odsúdených a obvinených do práce sa vykonávalo vo vnútorných prevádzkach a v strediskách vedľajšieho hospodárstva ústavov. Denne bolo priemerne 988 osôb zaradených vo vnútorných prevádzkach ústavov a 3124 osôb v strediskách vedľajšieho hospodárstva ústavov.



Priemerná mesačná pracovná odmena väznených osôb zaradených do práce dosiahla v roku 2023 výšku 209,76 eura. "Dosiahnutá priemerná odmena bola v porovnaní s rokom 2022 vyššia o 23,06 eura (nárast o 12,35 percenta), z toho vo vnútornej prevádzke o 23,98 eura a vo vedľajšom hospodárstve o 21,57 eura," dodal ZVJS v ročenke.