Štatistika: Vlani na Slovensku zomrelo takmer 54.000 ľudí

Bratislava 3. apríla (TASR) - Vlani na Slovensku zomrelo takmer 54.000 osôb, najmenej za obdobie od výskytu pandémie COVID-19. Choroby obehového systému boli najčastejšou príčinou s podielom 45 percent, minulý rok však na tieto diagnózy zomrelo menej ľudí oproti predpandemickému priemeru. Úmrtia na koronavírus už boli minimálne. TASR o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



„Celková úmrtnosť sa v roku 2024 stabilizovala na úrovni dlhodobých priemerov. V porovnaní so stavom pred pandémiou zotrvala nadúmrtnosť pri mladších senioroch, pozitívom vývoja bolo menej úmrtí osôb v produktívnom veku,“ priblížil úrad. Tvrdí, že na Slovensku minulý rok zomrelo o 0,5 percenta menej ľudí ako v roku 2023. Nadúmrtnosť na Slovensku podľa ŠÚ dosiahla svoje minimum za päť rokov a počet zomretých sa tak priblížil hodnotám pred pandémiou.



Situácia sa vlani medziročne zlepšila v piatich z ôsmich krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Viac ako 78 percent všetkých úmrtí tvorili seniori (65- a viacroční), a to 42.300 zomretých, uviedli štatistici. „Počet zomretých seniorov zostal medziročne nezmenený, no stále bol ešte o viac ako šesť percent vyšší ako päťročný priemer pred pandémiou,“ podotkli.



ŠÚ za pozitívne označil pokles úmrtí v produktívnom veku (15- až 64-roční). V porovnaní s predpandemickým päťročným priemerom zomrelo o vyše 2000 osôb menej (15,5 percenta).



V dôsledku chorôb obehovej sústavy zomrelo takmer 24.300 ľudí. „Počet úmrtí na choroby obehovej sústavy medziročne klesol o vyše jedného percenta a zároveň bol nižší o päť percent aj oproti priemeru pred pandémiou,“ uviedol štatistický úrad. Pokračuje, že druhou najčastejšou príčinou smrti boli nádory, pričom tvorili necelých 25 percent všetkých úmrtí. Celkovo vlani zomrelo na nádory viac ako 13.300 ľudí. Viac ako tri štvrtiny z nich boli seniori vo vekovej skupine 65 a viac. Ďalšou príčinou podľa ŠÚ boli choroby dýchacej sústavy a predstavovali deväť percent všetkých úmrtí. Na tieto choroby zomrelo takmer 4700 osôb.



Na následky infekcie COVID-19 zomrelo vlani 200 ľudí, čo predstavuje medziročný pokles o 62 percent. „Bol to najnižší počet úmrtí za posledných päť rokov. Na celkovom počte zomretých predstavovala infekcia už len 0,4 percenta a zaradila sa tak medzi príčiny smrti, ktoré už len nepatrne ovplyvňujú úmrtnosť na Slovensku,“ zhodnotil štatistický úrad.