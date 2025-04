Štatistika: Vyše 60 percent detí má len vlastného súrodenca

Bratislava 10. apríla (TASR) - Veľkosť subpopulácie detí do 17 rokov je 1.024.987. Z toho 61 percent detí má len vlastného súrodenca. Deti s nevlastnými súrodencami predstavujú 15 percent. Najčastejším vlastným súrodeneckým vzťahom pre deti vo veku do 17 rokov je vzťah „brat/ia-sestra/y“ (bez ohľadu na vek ich súrodencov). Vyplýva to z publikácie Skryté príbehy sčítania, ktorá vychádza zo spracovania údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) z roku 2021. Vydal ju Štatistický úrad (ŠÚ) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa SODB 2021 Jasmína Stauder pri príležitosti štvrtkového Medzinárodného dňa súrodencov.



Keďže sa podľa ŠÚ rodí viac chlapcov ako dievčat, druhý najpočetnejší typ súrodeneckého vzťahu je vzťah bratia, najmenej početným súrodeneckým vzťahom je vzťah sestry. Na Slovensku sú štyria otcovia, ktorí majú deväť detí a všetky sú dievčatá.



„Najviac detí vo veku nula do 17 rokov (41,8 percenta) má jedného súrodenca, potom nasleduje skupina detí s dvomi súrodencami (19 percent), na tretej pozícii sú deti bez súrodencov (jedináčikovia), ktorí tvoria 17 percent,“ priblížila Stauder.



Rodiny s jedináčikmi tvoria najvyššie podiely na juhozápade Slovenska, najviac v okresoch Bratislava V, Bratislava II a Dunajská Streda. Nízky podiel rodín s jedináčikmi je v okresoch, ktoré sa vyznačujú vysokou pôrodnosťou. Najvyšší podiel detí vo veku nula do 17 rokov s nevlastnými súrodencami je v okresoch stredného a južného Slovenska. Jedným z hlavných dôvodov vysokého podielu detí s nevlastnými súrodencami v týchto okresoch je podľa ŠÚ dlhodobo vysoká rozvodovosť.



Podľa štatistiky máme na Slovensku 32.493 dvojčiat, spolu 64.986 osôb v populácii. Trojčiat je 265, spolu 795 osôb v populácii a štvorčiat v populácii máme päť, spolu 20 osôb. „Na Slovensku má 1,9 percenta obyvateľov narodených z viacnásobného pôrodu súrodencov, ktorí sú tiež viacerčatá,“ ozrejmila Stauder.