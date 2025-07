Štatistika: ZVJS v minulom roku vykonal 44.029 eskort

Bratislava 25. júla (TASR) - Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) vykonal v minulom roku 44.029 eskort, počas ktorých eskortovali 295.500 osôb. Tieto eskorty zabezpečovalo 106.299 príslušníkov zboru. Vyplýva to zo štatistickej ročenky ZVJS za rok 2024, zverejnenej na webe ministerstva spravodlivosti.



„Ďalej bolo realizovaných 956 priamych eskort, respektíve eskort spojených s premiestňovaním obvinených a odsúdených medzi ústavmi, počas ktorých bolo eskortovaných 1300 osôb a eskortu zabezpečovalo 3201 príslušníkov zboru. Z týchto priamych eskort bolo vykonaných 761 eskort do nemocnice pre obvinených a odsúdených,“ priblížil zbor.



Celoštátnych eskort bolo 319, počas ktorých bolo eskortovaných 17.750 osôb. V minulom roku bolo tiež vykonaných 8451 eskort na konanie na súde. Eskortovanie 14.483 osôb zabezpečovalo 28.739 príslušníkov zboru. Na prokuratúru bolo zrealizovaných celkovo 479 eskort, počas ktorých eskortovali 531 osôb a ktoré zabezpečovalo 1378 príslušníkov zboru. Do civilných zdravotníckych zariadení bolo v sledovanom období vykonaných 13.734 eskort, počas týchto eskortovali 16.233 osôb.



„Ústavy v sledovanom období zabezpečovali aj iné eskorty (napríklad eskorty v súvislosti so vzdelávaním odsúdených, eskorty pre všeobecný rozvoj osobnosti odsúdeného, eskorty do sociálnej poisťovne). Celkovo bolo v uvedenom období vykonaných 2501 iných eskort, počas ktorých bolo eskortovaných 14.439 osôb zabezpečených 4410 príslušníkmi zboru,“ uvádzajú v štatistike.