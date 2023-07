Štátna ochrana prírody: Ľudia by si mali všímať medvedie stopy a trus

Bratislava 1. júla (TASR) - Ľudia by si mali v lese všímať medvedie stopy, trus a znaky kŕmenia. Medveď sa zvyčajne snaží ľuďom vyhnúť, niekedy si ich však všimnúť nemusí. Pre TASR to uviedol Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR.



"Medveď sa zvyčajne snaží ľuďom vyhnúť, niekedy si nás však všimnúť nemusí. V lese a jeho blízkosti treba byť preto ostražitý, predovšetkým ráno, večer a v noci, ale tiež počas dňa v hustej vegetácii alebo blízko zdrojov potravy," priblížili zo zásahového tímu.



Obzvlášť pozornými by ľudia mali byť v hustom poraste, na miestach s lesnými plodmi, pri zdochlinách, zlej viditeľnosti alebo počuteľnosti, čiže pri pohybe proti vetru alebo tečúcej vode. "Pri obmedzenej viditeľnosti pomôže zvukový prejav (pískanie, tlieskanie, hlasnejší rozhovor), na základe ktorého má medveď možnosť zareagovať na blížiaceho sa človeka a vyhnúť sa mu," uviedli ochranári. Riziko stretnutia s medveďom je podľa nich menšie, keď sa ľudia pohybujú v skupine po vyznačených chodníkoch a počas denného svetla.



Zásahový tím tiež odporúča držať psa na vôdzke. Voľne pohybujúci sa pes môže medveďa vyrušiť počas odpočinku alebo ho rozzúriť štekotom a priviesť priamo k ľuďom. Taktiež radí turistom nosiť so sebou "medvedí sprej" a naučiť sa ho správne používať.