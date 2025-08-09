< sekcia Slovensko
Štátna ochrana prírody sa zapája do Medzinárodnej noci netopierov
Podujatie je súčasťou iniciatívy Dohoda o ochrane netopierov v Európe (EUROBATS), ktorá združuje 38 krajín v spoločnom úsilí o ochranu týchto fascinujúcich cicavcov.
Autor TASR
Bratislava 9. augusta (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR sa aj tento rok zapája do Medzinárodnej noci netopierov. Cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o význame netopierov v prírode, ich ohrození a potrebe ich ochrany. Noc netopierov sa uskutoční počas víkendu 30. až 31. augusta. Informovala o tom na svojom webe.
„Netopiere zohrávajú kľúčovú úlohu v ekosystémoch, regulujú populácie hmyzu, opeľujú rastliny a prispievajú k šíreniu semien. Napriek tomu sú často nepochopené a čelia mnohým mýtom, ktoré ich vykresľujú ako nebezpečné tvory,“ uviedli ochranári. Priblížili, že svetová noc netopierov pomáha tieto predsudky odbúravať prostredníctvom vzdelávania, zážitkových aktivít a odborných prezentácií.
ŠOP pripomína, že na Slovensku sú všetky druhy netopierov zákonom chránené a ich ochrana je zabezpečená aj prostredníctvom európskej legislatívy. Netopiere sú podľa ochranárov citlivé na zmeny prostredia, najmä na zásahy do ich úkrytov, stromových dutín, jaskýň či budov. V posledných rokoch sa čoraz častejšie presúvajú do mestských sídel, kde nachádzajú nové útočiská, tvrdia.
Správy ŠOP prinesú program pre verejnosť, od nočných pozorovaní netopierov, cez prednášky odborníkov až po tvorivé dielne pre deti a ukážky práce s batdetektormi a stretnutiami s odborníkmi. Napríklad Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina zorganizovala podujatie v Rimavskej Sobote vo štvrtok (7. 8.). Regionálne Centrum ochrany prírody v Prešove bude mať magickú noc v Dubnických baniach 22. augusta.
