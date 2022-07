Štátna ochrana prírody: Slovensko má takmer 800 strážcov prírody

Bratislava 31. júla (TASR) - Slovensko má takmer 800 strážcov prírody, profesionálnych je 84. Minulý rok zistili viac ako 1200 priestupkov, správnych deliktov a trestných činov. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Kristína Bocková pri príležitosti Svetového dňa strážcov prírody, ktorý pripadá na 31. júla.



Medzi najčastejšie priestupky patria podľa Bockovej najmä nepovolené vjazdy áut do chránených území, pohyb mimo turistických chodníkov v národných parkoch a prírodných rezerváciách, porušovanie návštevných poriadkov, bivakovanie alebo zakladanie ohňa. V zime je to najčastejšie jazda snežnými skútrami a skialpinizmus v prísne chránených územiach.



"V poslednom období sa s nárastom cien energií zvýšil aj počet krádeží dreva a nelegálnych výrubov. V tomto smere stráž prírody vykonáva kontroly spoločne aj s políciou, keďže krádež ako taká nie je v jej kompetencii," poukázala Bocková. Práca strážcov prírody je podľa prezidenta Asociácie strážcov chránených území Slovenska Dana Harťanského často veľmi nedocenená.



Strážca prírody kontroluje dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny, primárne v chránených územiach, no aj mimo nich, priblížila Bocková. Môže zastavovať vozidlá, aby si overil oprávnenosť vjazdu do chráneného územia. Ďalej môže kontrolovať pôvod prepravovaného dreva či zisťovať totožnosť osôb, ktoré sú podozrivé zo spáchania priestupku. "Člen stráže prírody môže na mieste udeliť blokovú pokutu do výšky 300 eur alebo vec postúpi na správne konanie, kde sú horné sadzby pokút za priestupky od 3319 až do takmer 10.000 eur," poznamenala Bocková.



Pri príležitosti Svetového dňa strážcov prírody sa na Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) konalo podujatie, ktorým upozornili na prácu členov všetkých strážnych zborov fungujúcich na Slovensku.