Štátna ochrana prírody vyzýva ľudí, aby sa správali ohľaduplne

Bratislava 27. februára (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR vyzýva ľudí, aby sa v prírode správali ohľaduplne a rešpektovali návštevné poriadky či aktuálne platné predpisy. Myslieť majú aj na to, že prichádza jar, keď začínajú hniezdiť niektoré druhy vtákov. ŠOP o tom informuje na sociálnej sieti.



Viaceré správy chránených krajinných oblastí (CHKO) a národných parkov informujú, že návštevníci sa nie vždy správajú v prírode ohľaduplne a mnohokrát nerešpektujú návštevné poriadky. "Práve v zimnom období je väčšina našich chránených živočíchov, hlavne vtáctva, obzvlášť citlivá na rušenie. Pohyb po ich zimoviskách, mimo vyznačených turistických trás, môže byť pre nich stresujúci a energeticky veľmi náročný, čo môže mať na ich prezimovanie negatívne následky," hovoria ochranári.



V Národnom parku (NP) Slovenský raj niektorí turisti nerešpektujú pohyb po vyznačených trasách. Veľakrát sa pohybujú v noci s čelovkami, čo podľa ochranárov nie je bezpečné. Správa NP Slovenský raj má na svojom území rozmiestnené fotopasce na monitoring živočíchov. "Okrem nich však na fotopasciach čoraz častejšie zaznamenávame ľudí práve v miestach mimo schválených turistických chodníkov, kde by títo ľudia byť nemali. Myslíme na to, že príroda je jediným domovom zvierat, ktoré v nej žijú," konštatuje správa. ŠOP tiež pripomína, že v Slovenskom raji neplatí zimná uzávera a okrem ferraty Kyseľ je národný park prístupný aj v zimnom období.



CHKO Ponitrie a Dunajské luhy upozorňuje na kritickú situáciu v chránenom vtáčom území Sysľovské polia. Pohyb na tomto území je úplne zakázaný, pretože sa tam nachádzajú vzácne a ohrozené druhy vtákov, ako napríklad drop fúzatý. Zoologička ŠOP Andrea Lešová vysvetľuje, že drop je veľmi citlivý na vyrušovanie, hlavne na tokaniskách, počas hniezdenia, ale aj v zimnom období, keď je obmedzená jeho potravná ponuka. "Toto obdobie je rozhodujúce pri výbere hniezdnej lokality dropov. Pri intenzívnom vyrušovaní si na hniezdenie vyberajú menej atakované stanovištia, väčšinou na opačnej strane Dunaja," povedala Lešová.