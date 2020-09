Štátna podpora bývania bola jednou z tém rokovania Rady ZMOS

Vysoké Tatry 22. septembra (TASR)- Financovanie športu, odpadové hospodárstvo či štátna podpora bývania boli témy, ktorými sa zaoberali účastníci rokovaní Predsedníctva a Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v utorok vo Vysokých Tatrách.



"So štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport Ivanom Husárom sme sa zhodli na tom, že šport je veľmi dôležitý pre všetky generácie. Boli by sme veľmi radi, keby nám štát pomohol pri dofinancovávaní aktivít mladších generácií. Veľa detí má cukrovku, obezitu, hypertenziu, civilizačné choroby a jednoducho to treba zvrátiť. Dohodli sme sa na tom, že v rámci športových poukazov by mal byť priestor na to, aby sa financovali tieto veci," uviedol pre TASR predseda ZMOS Branislav Tréger.



S riaditeľom odboru civilnej ochrany a krízového plánovania sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR Miloslavom Ivicom podľa jeho slov hovorili o preplácaní dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok pri prvej vlne pandémie nového koronavírusu.



"Predlžujú sa lehoty úhrad. Okresné úrady na to reagujú pomaly. Žiadali sme, aby bol podobne ako v Česku na COVID-19 stanovený objem financií na človeka," povedal Tréger.



Rada ZMOS sa tiež zaoberala odpadovým hospodárstvom, konkrétne biologicky rozložiteľným odpadom, dotrieďovaním netriedeného tuhého komunálneho odpadu a poplatkami za uloženie odpadov.



"Čo sa týka Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), je dôležité to, že dlhová služba sa nebude zarátavať do ekonomickej bilancie miest a obcí. Veľmi dôležité je, že generálny riaditeľ ŠFRB povedal, že sú peniaze aj na infraštruktúru k bytovým domom. To znamená voda, kanál, respektíve plyn a elektrina. Čiže by sa to zarátavalo do pomoci štátnej pomoci z fondu," vysvetlil Tréger.



"Chceme vytvoriť pravidelné komunikačné kanály a pomôcť žiadateľom pri odpovediach na otázky, na ktoré možno nevedia nájsť odpoveď alebo majú nejaké problémy so žiadosťou. Takisto sme informovali o pripravovaných zmenách v legislatíve, kde vďaka intenzívnej práci ministerstva dopravy a výstavby sa darí posúvať novelu zákona o ŠFRB na rokovanie vlády a následne do parlamentu. Sú vytvorené predpoklady na to, aby novelizovaný zákon platil od 1. januára 2021," doplnil generálny riaditeľ ŠFRB Juraj Kvetko.



Jednou z tém rokovania bola i zonácia Národného parku Muránska planina. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) je podľa Trégera ochotný o tejto téme diskutovať.



"Vyvoláme ešte diskusie v rámci spomenutého územia, pretože samosprávy to považujú za dosť veľký problém," dodal Tréger.