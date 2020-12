Štátna polícia oslavuje 100 rokov

Bratislava 29. decembra (TASR) - Tento rok si verejnosť pripomína 100 rokov od vzniku štátnej polície. TASR o tom v utorok informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



"Vďačíme za to občanom, ktorí si po vzniku samostatného štátu uvedomili, že jej existencia je neodmysliteľnou súčasťou každého štátu. Plní nezastupiteľnú funkciu vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti aj boja proti zločinnosti," uviedol policajný prezident Peter Kovařík. Do zoštátnenia polície existovali mestské polície v mestách. Postupne ich činnosť prevzal štát. Ako prvé vniklo 1. septembra 1920 Policajné riaditeľstvo v Bratislave. Vtedy ešte sídlilo v priestoroch mestskej radnice. Neskôr, 25. decembra 1920 vzniklo Policajné riaditeľstvo v Košiciach.



V prvopočiatkoch mala štátna polícia rôznu agendu. Okrem bežnej policajnej práce viedla straty a nálezy a starala sa aj o záležitosti divadelné, verejných zábav a radovánok. "Porovnaním 100 rokov vývoja polície môžem povedať, že je Policajný zbor moderný bezpečnostný zbor pripravený na boj aj s tou najzávažnejšou trestnou činnosťou vrátane jej organizovaných foriem. Verím, že sa vo svojom vývoji ani dnes nezastaví a bude neustále rásť, tak ako za 100 rokov narástol do dnešnej podoby. Aby sme mohli každým rokom povedať, že je polícia zase o krok ďalej, a dúfam, že minimálne o krok aj pred kriminalitou," dodal Kovařík.