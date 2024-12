Štátna školská inšpekcia: Pozícia riaditeľa školy je neatraktívna

Bratislava 1. decembra (TASR) - Pozícia riaditeľa či riaditeľky školy je neatraktívna. Vyplýva to zo zistení Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), ktorá sa v školskom roku 2023/2024 zúčastnila na 671 výberových konaniach na stredných a základných školách zriadených obcou alebo samosprávnym krajom. Najväčší podiel predstavovali výberové konania len s jedným kandidátom. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠŠI Katarína Matejková.



"Aj keď počet kandidátov nie je nevyhnutne predpokladom úspešného napredovania školy, pri viacerých kandidátoch je prinajmenšom možné porovnávať rôzne vízie pre budúci rozvoj školy a vytvárajú sa podmienky pre zdravú súťaž. Preto považujem za škodu, že vysoko prevažujú konania s jedným kandidátom, aj to väčšinou so súčasným riaditeľom či riaditeľkou," priblížila hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.



Inšpektorka pokladá za dobrú správu, že podiel verejných výberových konaní sa zvýšil. "Je vhodné, ak sa môžu zúčastniť napríklad aj rodičia žiakov," podotkla. Podiel týchto konaní narástol oproti minulému roku z 11 percent na 27 percent. Inšpekcia dodala, že vo všeobecnosti prebiehali výberové konania podľa pravidiel, keďže takmer všetci kandidáti spĺňali formálne podmienky.



Základné výberové konania predstavovali väčšinu výberových konaní. "Okrem uplynutia funkčného obdobia boli dôvodmi aj vzdanie sa funkcie na vlastnú žiadosť, dočasné poverenie súčasného riaditeľa, odchod do dôchodku a odvolanie súčasného riaditeľa," konštatovala inšpekcia. Opakované výberové konania boli najčastejšie dôsledkom neschopnosti komisie zhodnúť sa na jednom kandidátovi v základnom konaní.



Ako pripomenula inšpekcia, monitorovanie priebehu konaní je zúžené podľa legislatívy len na ZŠ a SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC. "Z tohto dôvodu nie je možné sa vyjadrovať k regulárnosti a transparentnosti výberových konaní vo všeobecnosti," upozornila. Inšpekcia sa zúčastnila na výberových konaniach na 530 ZŠ a 141 SŠ. Najväčší celkový počet konaní bol vyhlásený v Košickom kraji.