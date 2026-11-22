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Štátna školská inšpekcia: Žiaci zaostávajú v občianskych kompetenciách
Na najvyššej úrovni spomedzi všetkých sledovaných oblastí žiaci preukázali komunikačné kompetencie.
Autor TASR
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Bratislava 22. novembra (TASR) - Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) sa na hospitáciách zamerala na viaceré oblasti rozvoja žiakov. O výsledkoch informovala na svojom webe. Najnižšiu úroveň rozvíjania zaznamenala pri občianskych kompetenciách (40,7 percenta), najvyššiu pri komunikačných kompetenciách (71 percent) a poznávacie kompetencie dosiahli 51,6 percenta.
Občianske kompetencie boli dlhodobo najslabšie rozvíjanou oblasťou. Hoci na viac ako dvoch tretinách sledovaných vyučovacích hodín dostali žiaci priestor vyjadrovať svoje hodnotové postoje, reagovať na spoločenské témy a prezentovať vlastné názory, výrazne menej príležitostí dostávali na ich argumentačnú obhajobu a konštruktívnu diskusiu. Len približne 40 percent hodín poskytovalo priestor na aktívne počúvanie a reflektovanie názorov spolužiakov, čo oslabovalo rozvoj demokratického zmýšľania, argumentačných schopností a občianskej angažovanosti žiakov.
Na najvyššej úrovni spomedzi všetkých sledovaných oblastí žiaci preukázali komunikačné kompetencie. Učitelia vytvárali podnetné prostredie na komunikáciu, spoluprácu a výmenu názorov. Väčšina žiakov mala primerané komunikačné zručnosti a veku zodpovedajúcu slovnú zásobu a vedela pracovať s textom a informáciami.
Rozvoj poznávacích kompetencií sa pohyboval na dolnej hranici priemeru. Na väčšine sledovaných vyučovacích hodín prevládali úlohy zamerané na zapamätanie, porozumenie a konvergentné myslenie. Mnohí žiaci mali problém s komplexnejšími úlohami, interpretáciou informácií či vyvodzovaním záverov z viacerých údajov a často potrebovali usmernenie učiteľom. Iba menšia časť žiakov dokázala samostatne identifikovať podstatu problému, odhaľovať vzájomné súvislosti a argumentačne zdôvodňovať svoje závery.
ŠŠI v súvislosti s výsledkami školám odporúča vytvoriť na vyučovaní väčší priestor na diskusiu, bádateľské aktivity, zmysluplné využívanie digitálnych technológií, sebahodnotenie a uplatňovanie formatívneho hodnotenia. Zistenia podľa nej zároveň potvrdzujú význam pokračujúcej kurikulárnej reformy, ktorá kladie dôraz na aktívnu úlohu žiaka v procese učenia sa a prepojenie vzdelávania s reálnymi životnými situáciami.
Občianske kompetencie boli dlhodobo najslabšie rozvíjanou oblasťou. Hoci na viac ako dvoch tretinách sledovaných vyučovacích hodín dostali žiaci priestor vyjadrovať svoje hodnotové postoje, reagovať na spoločenské témy a prezentovať vlastné názory, výrazne menej príležitostí dostávali na ich argumentačnú obhajobu a konštruktívnu diskusiu. Len približne 40 percent hodín poskytovalo priestor na aktívne počúvanie a reflektovanie názorov spolužiakov, čo oslabovalo rozvoj demokratického zmýšľania, argumentačných schopností a občianskej angažovanosti žiakov.
Na najvyššej úrovni spomedzi všetkých sledovaných oblastí žiaci preukázali komunikačné kompetencie. Učitelia vytvárali podnetné prostredie na komunikáciu, spoluprácu a výmenu názorov. Väčšina žiakov mala primerané komunikačné zručnosti a veku zodpovedajúcu slovnú zásobu a vedela pracovať s textom a informáciami.
Rozvoj poznávacích kompetencií sa pohyboval na dolnej hranici priemeru. Na väčšine sledovaných vyučovacích hodín prevládali úlohy zamerané na zapamätanie, porozumenie a konvergentné myslenie. Mnohí žiaci mali problém s komplexnejšími úlohami, interpretáciou informácií či vyvodzovaním záverov z viacerých údajov a často potrebovali usmernenie učiteľom. Iba menšia časť žiakov dokázala samostatne identifikovať podstatu problému, odhaľovať vzájomné súvislosti a argumentačne zdôvodňovať svoje závery.
ŠŠI v súvislosti s výsledkami školám odporúča vytvoriť na vyučovaní väčší priestor na diskusiu, bádateľské aktivity, zmysluplné využívanie digitálnych technológií, sebahodnotenie a uplatňovanie formatívneho hodnotenia. Zistenia podľa nej zároveň potvrdzujú význam pokračujúcej kurikulárnej reformy, ktorá kladie dôraz na aktívnu úlohu žiaka v procese učenia sa a prepojenie vzdelávania s reálnymi životnými situáciami.