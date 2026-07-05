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Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť referenda
Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 5. júla (TASR) - Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na nedeľnej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného (4. 7.) referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.
Z celkového počtu 4.369.989 zapísaných voličov sa na referende zúčastnilo 705.227 zapísaných voličov. Platných hlasovacích lístkov bolo 698.757.
Voliči hlasovali v 5545 volebných okrskoch. Počet okresných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnice, bol 50. Zo zahraničia bolo doručených cez voľbu poštou 5218 hlasov, čo predstavuje 0,73 percenta zúčastnených voličov z cudziny.
Na otázku, či občania súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), odpovedalo 93,43 percenta zúčastnených kladne. Nesúhlas vyjadrilo 5,32 percenta zúčastnených. V druhej otázke, či občania súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, si vybralo odpoveď áno 92,23 percenta zúčastnených. Odpoveď nie zvolilo 6,07 percenta zúčastnených.
Predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR Martin Nemky informoval, že najvyššiu účasť zaznamenali v Bratislavskom kraji s 21,84 percenta voličov. Najmenej voličov prišlo na referendum v Košickom kraji, odhlasovalo tam 13,4 percenta voličov.
Spomedzi okresov bola najvyššia účasť v okrese Senec, k urnám tam prišlo 24,18 percenta. Najnižšiu účasť zaznamenali v okrese Revúca so 7,91 percenta voličov.
V sobotnom referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Išlo o desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Žiadala v ňom tri otázky, no otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie napokon nebola predmetom referenda. Prezident SR Peter Pellegrini otázku nezaradil, pretože bola podľa neho v rozpore s Ústavou SR.
Výsledky referenda sú podľa Ústavy SR platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
Z celkového počtu 4.369.989 zapísaných voličov sa na referende zúčastnilo 705.227 zapísaných voličov. Platných hlasovacích lístkov bolo 698.757.
Voliči hlasovali v 5545 volebných okrskoch. Počet okresných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnice, bol 50. Zo zahraničia bolo doručených cez voľbu poštou 5218 hlasov, čo predstavuje 0,73 percenta zúčastnených voličov z cudziny.
Na otázku, či občania súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), odpovedalo 93,43 percenta zúčastnených kladne. Nesúhlas vyjadrilo 5,32 percenta zúčastnených. V druhej otázke, či občania súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, si vybralo odpoveď áno 92,23 percenta zúčastnených. Odpoveď nie zvolilo 6,07 percenta zúčastnených.
Predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR Martin Nemky informoval, že najvyššiu účasť zaznamenali v Bratislavskom kraji s 21,84 percenta voličov. Najmenej voličov prišlo na referendum v Košickom kraji, odhlasovalo tam 13,4 percenta voličov.
Spomedzi okresov bola najvyššia účasť v okrese Senec, k urnám tam prišlo 24,18 percenta. Najnižšiu účasť zaznamenali v okrese Revúca so 7,91 percenta voličov.
V sobotnom referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Išlo o desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Žiadala v ňom tri otázky, no otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie napokon nebola predmetom referenda. Prezident SR Peter Pellegrini otázku nezaradil, pretože bola podľa neho v rozpore s Ústavou SR.
Výsledky referenda sú podľa Ústavy SR platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.