Štátna volebná komisia sa nebude zaoberať konaním Šutaja Eštoka

Bratislava 12. novembra (TASR) - Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa nebude zaoberať konaním ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) z predvolebnej kampane do prezidentských volieb. Podozrenia mimovládnych organizácií postúpila príslušným správnym orgánom ešte v apríli. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. Minister počas kampane podľa mimovládnych organizácií očierňoval jedného z kandidátov platenými príspevkami na sociálnych sieťach. Na volebnú komisiu preto podali podnet.



"Štátna komisia je ako štátny orgán striktne viazaná článkom dva odsekom dva Ústavy Slovenskej republiky, ktorý ju zaväzuje konať iba na základe Ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Štátnej komisii z tohto dôvodu neprislúcha preskúmavať a ani zaujímať stanoviská k postupu a rozhodnutiam iných správnych orgánov mimo rámca správneho konania, upraveného príslušnými právnymi predpismi," uviedla komisia v uznesení zo 7. novembra, ktorého časť TASR poskytol Neumann.



Hovorca vyhlásil, že Šutaj Eštok nijakým spôsobom nezasahuje do nezávislosti štátnej volebnej komisie a nemá dôvod komentovať vyjadrenia Nadácie Zastavme korupciu a ďalších neziskových organizácií, ktoré podnet podali.



Podotkol, že štátna volebná komisia je zriaďovaná zákonom a jej členov nominujú samotné politické strany, ako aj inštitúcie.



Nadácia Zastavme korupciu si myslí, že takéto rozhodnutia ukazujú, ako na Slovensku pravidlá neplatia pre všetkých rovnako. "Máme vážne pochybnosti o nezávislosti oboch úradov. Ide o úplne očividný prípad porušenia zákona o volebnej kampani, ktorí vidia všetci okrem kompetentných orgánov," vyhlásila riaditeľka nadácie Zuzana Petková. Pripomenula, že neziskové organizácie sa s podnetom obrátili aj na Generálnu prokuratúru SR.