Štátne lesy TANAP-u: Presun správy pozemkov v NP problémy nevyrieši

Bratislava 27. mája (TASR) - Presun správy štátnych pozemkov v národných parkoch pod ochranárov hneď nevyrieši všetky problémy a neprinesie funkčnú ochranu územia. Zástancovia nápadu si stále neuvedomujú, čo všetko správa územia zahŕňa. Pre TASR to uviedla koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov (ŠL) Tatranského národného parku (TANAP) Martina Petránová.



Polovica územia TANAP-u je vo vlastníctve neštátnych vlastníkov. "Je iluzórne, ba až naivné, ak si niekto myslí, že presunom správy štátnych pozemkov z jedného rezortu pod druhý sa ako šmahom čarovného prútika vyriešia všetky problémy a tento krok automaticky prinesie integrovanú a predovšetkým funkčnú ochranu tohto vzácneho územia," skonštatovala Petránová. Štátne lesy TANAP-u návrh novely zákona, ktorú pripravil envirorezort, ešte nevideli.



Transformácia území by sa mala týkať deviatich národných parkov v treťom, štvrtom a piatom stupni ochrany. Urýchliť by sa tak mala ich zonácia. Od transformácie si ministerstvo životného prostredia sľubuje zlepšenie ochrany, rast mäkkého turizmu a pracovných miest v službách. S návrhom, že by Štátne lesy TANAP-u mali prejsť pod správu Štátnej ochrany prírody SR, prišla aj mimoparlamentná strana Spolu. Pripravila aj návrh novely zákona prinášajúci túto zmenu. Návrh legislatívy predloží do parlamentu nezaradený poslanec parlamentu Miroslav Kollár (Spolu).