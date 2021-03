Štátne lesy TANAP-u:Robotníci nemôžu pracovať v lese pre novelu zákona

Bratislava 1. marca (TASR) - Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAP) tvrdia, že robotníci nemôžu pracovať v lese v dôsledku novely zákona o ochrane prírody a krajiny. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR tvrdenie označila za hoax. Slovenská lesnícka komora (SLsK) bude naliehať na kompetentné orgány, aby sa zaoberali vplyvom ochranárskych opatrení na život ľudí na vidieku a prijali opatrenia, ktoré zabezpečia rozvoj v mestách a obciach.



Štátne lesy TANAP-u uvádzajú, že sa prijímajú "antipracovné" zákony a opatrenia. "Bez akéhokoľvek odborného zdôvodnenia či logiky sa likvidujú tisíce pracovných miest. V situácii, ktorá je už vďaka ochoreniu COVID-19 značne napätá, vyháňame dokonca posledných pracovníkov aj z najbezpečnejšieho pracovného prostredia - z lesa," konštatujú lesníci.



ŠOP priznáva, že na niektorých územiach sú obmedzené lesohospodárske činnosti v danom období. Ide napríklad o chránené územia s výskytom hlucháňa hôrneho, prípadne iných ohrozených chránených druhov vtákov. Ochranári pripomínajú, že práve v tomto období majú svoju reprodukčnú sezónu a rušenie na nich môže mať negatívne dosahy. "Na iné lesné činnosti, respektíve iné územia, sa však toto obmedzenie nevzťahuje," podotkli.



SLsK "so znepokojením pozoruje sociálne dosahy uplatňovania novely zákona o ochrane prírody a krajiny na vidiecke obyvateľstvo najmä v horských a podhorských oblastiach Slovenska". Zákazy a obmedzenie v stanoviskách orgánov ŠOP a rozhodnutiach štátnej správy životného prostredia podľa SLsK spôsobujú, že ľudia žijúci na vidieku a pracujúci v lese prichádzajú o pracovné príležitosti. SLsK odmieta takýto vývoj. Slovenský vidiek sa tak postupne stáva skanzenom, konštatuje.



V Chránenom vtáčom území Tatry v nasledujúcich rokoch nemôže prebiehať spracovanie kalamitného dreva v čase od 1. marca do 31. augusta. SLsK uviedlo, že dôvodom je "údajné hniezdne obdobie". "Zákazom spracovania kalamity dôjde nielen k ďalšiemu nekontrolovanému šíreniu podkôrneho hmyzu do zdravých porastov, ktoré v dôsledku napadnutia lykožrútmi odumrú, ale svoju prácu nebude môcť vykonávať napríklad len na Ochrannom obvode Tatranská Javorina 12 pracovných skupín," vraví.



Lesnícka komora tvrdí, že Štátne lesy TANAP-u dostali vlani niekoľko desiatok rozhodnutí, ktorými sa zakazuje na základe stanovísk ŠOP spracovávať náhodnú ťažbu v lesných celkoch Podspády, Tatranská Javorina, Tatranské Matliare, Podbanské, Štrbská Pleso, Vyšné Hágy a Smokovce. Na ich území platí 3. a 4. stupeň ochrany. Náhodnou ťažbou tak v týchto lesných porastoch hrozí negatívne ovplyvnenie predmetu ochrany.