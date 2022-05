Štátne zastupiteľstvo v Prahe navrhuje vydanie Š. Agha na Slovensko

Bratislava/Praha 4. mája (TASR) - Mestské štátne zastupiteľstvo v Prahe navrhuje vydanie právoplatne odsúdeného Štefana Agha na Slovensko do výkonu trestu. Rozhodovať bude Mestský súd v Prahe. TASR to potvrdili hovorcovia štátneho zastupiteľstva a mestského súdu.



"Mestský súd v Prahe 28. apríla 2022 dostal návrh Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe na rozhodnutie o vydaní do výkonu trestu odňatia slobody na Slovensko," priblížil pre TASR hovorca pražského mestského súdu Adam Wenig.



Agh sa nachádza v predbežnej väzbe. Spis sa momentálne nachádza na Vrchnom súde v Prahe, ktorý má rozhodnúť "o sťažnosti proti uzneseniu Mestského súdu v Prahe, ktorým bola zamietnutá jeho žiadosť o prepustenie z predbežnej väzby".



Zadržaný bol 30. marca na základe vydaného európskeho zatýkacieho rozkazu, potvrdil hovorca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleš Cimbala. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) Agha vlani právoplatne odsúdil v kauze falšovania televíznych zmeniek na 13-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody.