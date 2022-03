Štátni príslušníci Ukrajiny môžu požiadať o dočasné útočisko

Bratislava 3. marca (TASR) - Štátni príslušníci Ukrajiny po prekročení štátnej hranice SR môžu na základe uznesenia vlády z 28. februára požiadať o dočasné útočisko. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZZ) Denisa Bárdyová.



O dočasné útočisko môžu požiadať na hraničných priechodoch Vyšné Nemecké, Ubľa a Veľké Slemence alebo na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície Policajného zboru (PZ). "Ak už majú zabezpečené ubytovanie, je potrebné sa dostaviť na miestne príslušné oddelenie cudzineckej polície. Územná pôsobnosť jednotlivých oddelení je zverejnená na webovej stránke www.minv.sk/?uradne-hodiny-ocp-pz," uviedla Bárdyová. Všetky uvedené pracoviská pracujú nepretržite.



Požiadať o dočasné útočisko môžu občania Ukrajiny a ich rodinní príslušníci. "Požiadať je potrebné osobne z dôvodu snímania biometrických údajov. Uvedené platí aj pre maloleté deti. V prípade, ak má cudzinec pri sebe cestovný, identifikačný alebo iný doklad, je potrebné si ich priniesť. V tomto prípade bude cudzincovi dočasné útočisko poskytnuté okamžite," informovala hovorkyňa.



V prípade, ak cudzinec nemá žiadne doklady, je potrebné o dočasné útočisko požiadať na oddelení azylu v Humennom. O žiadosti o dočasné útočisko bude rozhodnuté približne do 30 dní. V tomto prípade majú ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť a hygienické potreby bezplatne k dispozícii ihneď.



S udeleným dočasným útočiskom je možné pracovať na území SR. "Cudzinci s poskytnutým dočasným útočiskom sa musia zdržiavať na území SR počas jeho trvania. V prípade zmeny adresy je to potrebné nahlásiť miestne príslušnému oddeleniu cudzineckej polície Policajného zboru," doplnila Bárdyová.



Štátni príslušníci tretích krajín nie sú občanmi Ukrajiny. "Týmto osobám je umožnený vstup na územie SR z humanitárnych dôvodov. V prípade ak majú záujem o návrat do svojich domovských krajín, je im to umožnené. Všetky osoby prichádzajúce na územie SR môžu požiadať o udelenie azylu alebo doplnkovej ochrany," vysvetlila hovorkyňa PPZ.