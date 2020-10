Štátni tajomníci hovorili o emisiách, reformnom pláne či brexite

Bratislava 12. októbra (TASR) – Znižovanie emisií skleníkových plynov, význam národného integrovaného reformného plánu či budúca podoba Európskej únie. Aj o týchto témach diskutovali štátni tajomníci v pondelok na zasadnutí Strategickej Komisie pre európske záležitosti (KEÚ).



Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek poukázal pri téme emisií na oblasť energetiky. „Práve energetika sa 75% podieľa na produkcii skleníkových plynov,“ uviedol. Zdôraznil snahu zamerať sa na obnoviteľné zdroje, dekarbonizáciu sektorov, tiež na integráciu obnoviteľných zdrojov do jednotlivých sústav a najmä na zvyšovanie energickej efektívnosti.



Ľuboš Jančík v mene ministerstva financií uviedol, že národný integrovaný reformný plán, ktorý ministerstvo zverejnilo minulý týždeň, slúži ako podklad pre plán na obnovu. Podľa jeho slov obsahuje všetky kľúčové reformy potrebné na splnenie podmienok na čerpanie financií.



Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča v súvislosti so zelenou dohodou zdôraznil potrebu kreovania orgánu, ktorý by umožnil úzku koordináciu jednotlivých rezortov. Spomenul, že potreba dôkladnejšej medzirezortnej spolupráce sa ukázala aj v prípadoch uhlíkovej neutrality. Treba tiež podľa neho dbať o to, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia.



Štátny tajomník ministerstva zahraničia Martin Klus v súvislosti s brexitom upozornil na možné škrty v sociálnej oblasti. Tie by sa podľa neho mohli zásadným spôsobom dotknúť mnohých slovenských občanov registrovaných na pobyt vo Veľkej Británii. „Toto sú oblasti, kde máme my top prioritu a kde budeme trvať na tom, aby sme boli pripravení už dnes podľa možností na kritický B variant a teda odchod od rokovacích stolov bez dohody,“ dodal.



Diskusia o tom, ako má budúca EÚ vyzerať, by mala byť podľa Klusa komplexná. Prebiehať má nielen na európskej úrovni, ale aj v rámci SR. Vnútroštátna diskusia bola plánovaná na začiatok októbra, no pre pandemickú situáciu sa neuskutočnila. „Dnes hľadáme alternatívne možnosti,“ uzavrel.