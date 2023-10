Štátnu VšZP povedie Ľubica Hlinková

Bratislava 11. októbra (TASR) - Štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP) dočasne povedie Ľubica Hlinková. V stredu o tom informoval minister zdravotníctva Michal Palkovič. Hlinková zároveň potvrdila, že sa chce prihlásiť aj do výberového konania.



Novými členmi predstavenstva sa stali aj Vincent Rechtorík a Branislav Hološ. "Všetci traja boli zvolení najmä z dôvodu vysokej odbornej erudície, dlhoročných skúseností, ktoré majú nielen v oblasti vedenia poisťovní, ale aj v legislatívnych úkonoch. To dáva istotu, že na dobu určitú môžeme mať istotu, že VšZP bude v dobrých rukách," skonštatoval Palkovič s tým, že jeho rozhodnutie o novom vedení bolo čisto odborné.



Nové vedenie VšZP podľa neho nadviaže na prácu predchádzajúceho, a to vrátane opatrení, ktoré majú pomôcť zvrátiť dlh zdravotnej poisťovne. "Naše prvé kroky budú smerovať k tomu, aby sme zastabilizovali ekonomiku tejto inštitúcie, urobíme si kompletný audit zmlúv a podľa toho sa posunieme v ďalších krokoch," ozrejmila Hlinková.



Zároveň potvrdila, že sa bude o funkciu uchádzať aj v riadnom výberovom konaní. "Mám v úmysle sa na ňom zúčastniť a nové vedenie si vyberie nový minister alebo ministerka," skonštatovala. Odmietla, že by bola v konflikte záujmov pre žaloby medzi ňou a VšZP v súvislosti s nevyplatením odmien v minulosti.



Hlinková už v minulosti na čele štátnej poisťovne, ktorá je najväčšia na trhu, stála. V marci 2020 ju odvolal vtedajší šéf rezortu Marek Krajčí. V máji 2020 ju nahradil Richard Strapko, ktorého v lete tohto roka odvolal Palkovič. Nebol spokojný s tým, ako štátna poisťovňa, ktorá má stratu desiatky miliónov eur, pristúpila k plánu úsporných opatrení.