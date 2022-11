Štátny rozpočet a ďalších asi 100 bodov čaká poslancov na 78. schôdzi

Bratislava 27. novembra (TASR) - Návrh štátneho rozpočtu, zákon o Vojenskom spravodajstve, novelizácie Trestného zákona i daňový poriadok. Aj to by mali poslanci Národnej rady (NR) SR prerokovať na 78. schôdzi, ktorá sa má začať v utorok 29. novembra. Na programe zverejnenom na webe parlamentu majú poslanci zhruba 100 bodov.



Vláda v polovici októbra schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025. Vyplýva z neho, že deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných takmer 5 %. Podľa zverejneného návrhu programu by sa poslanci mali rozpočtu začať venovať v stredu (30. 11.) od 9.00 h.



Prerokovať by malo plénum aj rozpočet Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Sociálnej poisťovne či Exportno-importnej banky SR.



V skrátenom legislatívnom konaní by mali zákonodarcovia prerokovať novelu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách. Tá má pomôcť Ukrajine pri problémoch s likviditou.



Na schôdzi by sa malo plénum zaoberať napríklad aj návrhom na zníženie DPH na vleky či umelé kúpaliská, úpravou daňového bonusu či možnosťou získať za úhradu tovarov a služieb finančný príspevok. Tieto body presunuli poslanci na rokovanie z predchádzajúcej riadnej schôdze.



Rozhodnúť by mali poslanci aj o novom zákone o Vojenskom spravodajstve (VS). Rezort obrany argumentuje, že po 28 rokoch účinnosti viaceré ustanovenia doterajšieho zákona nezodpovedajú súčasným potrebám a aktuálnemu bezpečnostnému prostrediu. Legislatíva má zohľadniť aj nové bezpečnostné riziká vojenského i nevojenského charakteru, napríklad hybridné či kybernetické hrozby a útoky.



Definitívne by sa plénum malo vyjadriť k novele zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá má zaviesť tzv. optimálny výsledok hospodárenia a zabezpečiť reguláciu zisku zdravotných poisťovní. V druhom čítaní je i novela zákona o Horskej záchrannej službe, ktorá by jej mala umožniť využívať prevádzkové a lokalizačné údaje GSM zariadenia osoby v tiesni, ktorá je nezvestná. Poslanci by mali rozhodnúť aj o tom, či budú mať zákonný nárok na odstupné okrem vysokoškolských pedagógov aj výskumní či umeleckí pracovníci.



V prvom čítaní sú viaceré návrhy. Medzi nimi novela, ktorá má zvýšiť ochranu obetí trestných činov pred druhotnou viktimizáciou, či novela Trestného zákona, ktorá mieni upraviť hranice škody na účely a trest prepadnutia majetku.



Plénum by sa malo v prvom čítaní venovať aj niekoľkým vládnym návrhom. Napríklad novele zákona o kybernetickej bezpečnosti, podľa ktorej by mal mať Národný bezpečnostný úrad opäť možnosť blokovať škodlivý obsah, ktorý môže mať za následok poškodenie alebo ohrozenie bezpečnostných, zahraničnopolitických alebo hospodárskych záujmov SR a je formou hybridnej hrozby.