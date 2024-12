Bratislava 5. decembra (TASR) - Štátny sviatok na výročie Sviečkovej manifestácie sa nezavedie. Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odmietlo opozičnú novelu o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Do parlamentu ju predložili poslanci Anna Záborská a Richard Vašečka (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ).



"Navrhovali sme zavedenie nového štátneho sviatku 25. marec - Deň zápasu za ľudské práva - výročie Sviečkovej manifestácie," priblížili predkladatelia s tým, že nový štátny sviatok nemal byť dňom pracovného pokoja.



Svoj zámer odôvodňovali potrebou zvyšovať povedomie o totalitných obdobiach slovenskej histórie aj ľuďoch, ktorí sa 25. marca 1988 postavili na obranu ľudských práv. Poukázali na to, že bez danej udalosti by nebola ani Nežná revolúcia. Hovorili o tom, že si treba pripomínať význam nielen Sviečkovej manifestácie ako takej, ale predovšetkým toho, čo v ňu vyústilo a čo jej predchádzalo.