Štátny tajomník Chovanec zastupoval SR na rokovaní Dunajskej stratégie
Autor TASR
Bratislava/Sarajevo 8. novembra (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Chovanec absolvoval 5. a 6. novembra 2025 oficiálnu návštevu Bosny a Hercegoviny (BaH). Na pozvanie ministra zahraničných vecí Elmedina Konakoviča sa zúčastnil na pracovnom rokovaní ministrov zahraničných vecí krajín Dunajskej stratégie a na 14. výročnom fóre Stratégie EÚ pre dunajský región (EUSDR) v Sarajeve. TASR o tom informoval rezort diplomacie SR.
„Dunajská stratégia nie je len platformou pre spoluprácu, je to nástroj strategickej odolnosti, ktorý spája členské štáty EÚ a kandidátske krajiny v čase, keď sú prepojenia medzi bezpečnosťou, rozvojom a rozširovaním čoraz intenzívnejšie,“ uviedol Chovanec s tým, že Slovensko podporuje eurointegráciu západného Balkánu a krajín Východného partnerstva a považuje Dunajskú stratégiu za praktický nástroj na budovanie bezpečnej a prosperujúcej Európy.
EUSDR prepája 14 krajín – deväť členských štátov EÚ (Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) a päť kandidátskych krajín (Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina).
Počas výročného fóra rokoval Chovanec aj so štátnou tajomníčkou Srbskej republiky Nevenou Jovanovičovou o európskej integrácii západného Balkánu a vyzdvihol praktickú spoluprácu v rámci Dunajskej stratégie. Partneri ocenili posilnenie slovensko-srbských vzťahov v hospodárskej a investičnej oblasti.
Slovensko zároveň potvrdilo i svoju pozíciu spoľahlivého partnera s dôrazom na humanitárnu podporu: Chovanec odovzdal Červenému krížu BaH zásielku v hodnote viac než 43.000 eur obsahujúcu lekárničky, hygienické balíčky, prikrývky, spacie vaky, solárne lampy a tepelné varné nádoby a určenú na posilnenie pripravenosti BaH na prírodné katastrofy.
SR poskytla BaH za posledných 20 rokov viac než 10 miliónov eur prostredníctvom mikrograntov, finančných príspevkov, humanitárnej pomoci a projektov v spolupráci s UNDP a inými medzinárodnými organizáciami.
Chovanec počas svojej návštevy pripomenul aj príspevok SR k bezpečnosti regiónu prostredníctvom operácie EUFOR Althea, kde v rámci slovenského kontingentu (SLOVCON) pôsobí 54 príslušníkov Ozbrojených síl SR.
Na základni Butmir štátneho tajomníka Chovanca prijal veliteľ operácie, generálmajor Florin-Marian Barbu, s ktorým hovoril o aktuálnej bezpečnostnej a politickej situácii. „Účasť Slovenska v EUFOR Althea je prejavom nášho dlhodobého záväzku voči mieru a bezpečnosti v regióne,“ dodal Chovanec.
