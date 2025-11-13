< sekcia Slovensko
Štátny tajomník M. Eštok odcestoval do Bruselu na zasadnutia šerpov
Hlavným cieľom zasadnutia je príprava Agendy lídrov na rok 2026, ktorá bude určovať smerovanie diskusií na úrovni premiérov a prezidentov členských štátov EÚ.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok odcestoval do Bruselu. V týchto dňoch sa tam zúčastní na pracovnom zasadnutí šerpov, ktorí sú poradcami predsedov vlád a hláv členských štátov Európskej únie. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.
Hlavným cieľom zasadnutia je príprava Agendy lídrov na rok 2026, ktorá bude určovať smerovanie diskusií na úrovni premiérov a prezidentov členských štátov EÚ. Šerpovia sa zároveň budú venovať dvom zásadným témam európskej politickej agendy, a to príprave Viacročného finančného rámca EÚ na roky 2028 – 2034, ktorý určí priority a finančné možnosti Únie v ďalšom rozpočtovom období, a podpore Ukrajiny.
