Nedela 26. apríl 2026
Štátny tajomník M. Eštok odcestoval na pracovnú cestu do USA

V New Yorku vystúpi na hodnotiacej konferencii zmluvných strán Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT).

Bratislava 26. apríla (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) Slovenskej republiky Marek Eštok absolvuje v dňoch 27. – 29. apríla 2026 pracovnú cestu do Spojených štátov amerických.

V New Yorku vystúpi na hodnotiacej konferencii zmluvných strán Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT). Na pôde Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov sa zároveň vyjadrí k téme námornej bezpečnosti.

S cieľom získať podporu pre kandidatúru SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029 uskutoční štátny tajomník slovenskej diplomacie bilaterálne rokovania so stálymi predstaviteľmi Etiópie, Burundi a Guiney-Bissau.

V rámci pracovnej cesty absolvuje taktiež rokovanie s partnermi členských štátov Slavkovského formátu (S3) a stretne sa s krajanskou komunitou a slovenskými profesionálmi pôsobiacimi v New Yorku.





TASR informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.
