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Štátny tajomník M. Eštok odcestuje na Maltu
Štátny tajomník slovenskej diplomacie zároveň otvorí Honorárny konzulát SR vo Swatare.
Autor TASR
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Bratislava 29. novembra (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok odcestuje v nedeľu na Maltu. Do utorka (1. 12.) tam absolvuje pracovnú cestu s cieľom prehĺbiť slovensko-maltský politický dialóg. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.
Vo Vallette absolvuje rokovania so šéfom maltskej diplomacie Christopherom Fearnom, štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Christopherom Cutajarom a poradcom predsedu vlády pre európske záležitosti Leandrom Borgom. Hlavnými témami rokovaní budú slovensko-maltské vzťahy, aktuálne otázky európskej agendy vrátane prípravy Viacročného finančného rámca Európskej únie (EÚ) na roky 2028 - 2034, posilňovanie konkurencieschopnosti a rozširovanie EÚ aj v kontexte spoločného predsedníckeho Tria Rady EÚ v období rokov 2029 - 2030.
Štátny tajomník slovenskej diplomacie zároveň otvorí Honorárny konzulát SR vo Swatare.
Vo Vallette absolvuje rokovania so šéfom maltskej diplomacie Christopherom Fearnom, štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Christopherom Cutajarom a poradcom predsedu vlády pre európske záležitosti Leandrom Borgom. Hlavnými témami rokovaní budú slovensko-maltské vzťahy, aktuálne otázky európskej agendy vrátane prípravy Viacročného finančného rámca Európskej únie (EÚ) na roky 2028 - 2034, posilňovanie konkurencieschopnosti a rozširovanie EÚ aj v kontexte spoločného predsedníckeho Tria Rady EÚ v období rokov 2029 - 2030.
Štátny tajomník slovenskej diplomacie zároveň otvorí Honorárny konzulát SR vo Swatare.