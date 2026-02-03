< sekcia Slovensko
Štátny tajomník M. Eštok odcestuje na politické konzultácie do Kataru
Štátny tajomník zároveň v Dauhe podpíše Dohodu o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok odcestuje do Kataru. V stredu (4. 2.) tam absolvuje bilaterálne politické konzultácie s generálnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Kataru Ahmadom Hassenom Al-Hammádím. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.
„Cieľom politických konzultácií je oživiť bilaterálny dialóg a diskutovať o aktuálnych zahraničnopolitických témach,“ priblížil rezort diplomacie.
Štátny tajomník zároveň v Dauhe podpíše Dohodu o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.
