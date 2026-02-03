Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Slovensko

Štátny tajomník M. Eštok odcestuje na politické konzultácie do Kataru

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Štátny tajomník zároveň v Dauhe podpíše Dohodu o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.

Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok odcestuje do Kataru. V stredu (4. 2.) tam absolvuje bilaterálne politické konzultácie s generálnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Kataru Ahmadom Hassenom Al-Hammádím. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.

Cieľom politických konzultácií je oživiť bilaterálny dialóg a diskutovať o aktuálnych zahraničnopolitických témach,“ priblížil rezort diplomacie.

Štátny tajomník zároveň v Dauhe podpíše Dohodu o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.
.

Neprehliadnite

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku