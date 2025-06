Štátny tajomník M. Hodás odovzdal Ceny Karola Planka za rok 2024

Bratislava 16. júna (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Milan Hodás spolu so šéfredaktorom časopisu Justičná revue Jánom Svákom odovzdal v pondelok Ceny Karola Planka za rok 2024, ktoré tradične udeľuje redakčná rada odborného časopisu Justičná revue. Hlavnú cenu získal Peter Toth-Vaňo za súbor príspevkov z minulého roka. TASR o tom informoval Dalibor Skladan z tlačového oddelenia MS.



Toth-Vaňo je stálym prispievateľom do Justičnej revue. V recenzovaných časopisoch publikoval vyše dve desiatky odborných príspevkov. Okrem toho už v minulom roku iniciatívne skoncipoval pripomienky k návrhu Civilného sporového poriadku v rámci legislatívneho procesu. „Chcem oceniť vašu snahu, ktorá je nezaplatiteľná. Kto s tým nepracuje, nevie, koľko času je za napísaním kvalitného publikačného výstupu. Koľko to stojí odriekania a energie. Ja vám ďakujem za vašu snahu, ktorá sa nedá vyčísliť v peniazoch a želám vám veľa ďalších úspechov,“ povedal Hodás.



Spomedzi študentov získala cenu Karolína Ozimyová za príspevok „MS Katar 2022: novodobý sportswashing?“ publikovaný v rubrike určenej pre študentov. Autorka navštevuje Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a je jednou z najmladších ocenených v histórii.



Cena Karola Planka sa každoročne odovzdáva od roku 2001 autorom, ktorí publikovali svoje odborné texty v Justičnej revue. O nominácii na ocenenie rozhoduje redakčná rada časopisu. Profesor Karol Plank (1927 - 1997) bol právnik, sudca a vysokoškolský pedagóg. V roku 1969 sa stal prorektorom Univerzity Komenského v Bratislave, pre svoje politické postoje však následne nemohol vykonávať akademickú činnosť ani publikovať. Od roku 1990 do roku 1996 vykonával funkciu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.