Štátny tajomník M. Majer si v Ostrom Grúni uctil obete Krvavej nedele

Bratislava 23. januára (TASR) - Ostrý Grúň bol prvou z osád Kľakovskej doliny, ktoré v roku 1945 tvrdo pocítili represálie nemeckých okupantov za pomoc partizánom v Slovenskom národnom povstaní. Obete tzv. Krvavej nedele si dnes pri pamätníku v Ostrom Grúni uctil štátny tajomník MO SR Marian Majer.



"V Kľakovskej doline boli potrestaní najkrutejším spôsobom vlastenci, protifašistickí bojovníci ale najmä bezbranné obyvateľstvo za to, že sa hrdinsky rozhodli pomôcť svojej vlasti. Obetavo a nezištne poskytovali ubytovanie, šatstvo, potraviny a podporu povstalcom bojujúcim za našu vlasť. Česť ich odvahe a pamiatke," povedal pri príležitosti 77. výročia fašistických represálií v Ostrom Grúni a Kľaku štátny tajomník M. Majer.



Ako priblížil riaditeľ Vojenského historického ústavu plk. Miloslav Čaplovič, podhorské dediny, osady a samoty v Kľakovskej doline boli počas Slovenského národného povstania na jeseň 1944 veľkou partizánskou základňou. Zdržiavalo sa tu asi 3 000 partizánov.



„V dome Izidora Debnára postupne zavraždili 64 občanov vrátane 12 detí. Dom s obeťami podpálili. V skoré nedeľné ráno 21. januára 1945 vtrhli nemecké jednotky aj do Kľaku, kde bolo zavraždených 84 obyvateľov, medzi nimi až 36 detí do 18 rokov, z čoho boli dve nemluvňatá troj a päťmesačné,“ spresnil plk. Miloslav Čaplovič.



Dňa 24. januára 1945 Nemci opäť vtrhli už do vyľudnenej Kľakovskej doliny a všetky spomínané dediny vypálili. Vrátili sa aj do Ostrého Grúňa, kde vypálili zvyšných 112 obytných domov, ako aj všetky samoty a senníky zostávajúce v doline. Až do oslobodenia mali všetci civilní obyvatelia zakázaný vstup do celého údolia.



Tragické udalosti a obete nacistických represálií v Ostrom Grúni a Kľaku pripomínajú pamätníky.



TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.