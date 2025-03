Štátny tajomník R. Chovanec prijal v piatok singapurského veľvyslanca

Bratislava 30. marca (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Rastislav Chovanec prijal v piatok (28. 3.) veľvyslanca Singapurskej republiky pre SR so sídlom v meste Singapur Chaya Wai Chuena, ktorý túto funkciu zastáva už viac ako desať rokov. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie, ktorý poukázal na to, že vzájomná slovensko-singapurská obchodná výmena postupne rastie a aktuálne dosahuje viac ako 100 miliónov eur ročne.



Singapur je podľa MZVEZ nielen hlasným zástancom dodržiavania medzinárodného práva, ale súčasne významné finančné, obchodné a logistické centrum Ázie s celosvetovo najotvorenejšou ekonomikou. Zároveň patrí medzi najrozvinutejšie krajiny s relatívne vysokým tempom rastu a nulovým štátnym dlhom. „Slovenská republika ako otvorená a proexportne orientovaná ekonomika má záujem o nové udržateľné investície s vysokou pridanou hodnotou zo Singapuru, ktorý je pre Európsku úniu druhým najväčším zdrojom investícií z Ázie,“ uviedol Chovanec a vyzdvihol možnosti, ktoré Slovensko ponúka ako vstupná brána na jednotný európsky trh pre Singapur, či už svojou výhodnou polohou, menou euro, alebo prítomnosťou kvalifikovaných pracovníkov.



Veľvyslanec Wai Chuen ocenil orientáciu slovenskej ekonomickej diplomacie na región Indo-Pacifiku a vyzdvihol aj zapojenie slovenských subjektov do Singapurského programu, prostredníctvom ktorého zdieľa krajina skúsenosti a expertízu vo viacerých oblastiach. „Otvárame nové zastupiteľské úrady SR v malajzijskom Kuala Lumpure a vo filipínskej Manile, čím tu posilňujeme našu prítomnosť a približujeme sa aj Singapuru, kde vidíme potenciál v investíciách do centier obchodných služieb alebo v IT sektore,“ priblížil Chovanec.