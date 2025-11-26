< sekcia Slovensko
Štátny tajomník rezortu diplomacie R. Chovanec odcestuje do Srbska
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Rastislav Chovanec odcestuje v stredu do Srbska, kde bude zastupovať Slovensko na ministerskom zasadnutí Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) v Belehrade. Zasadnutie bude venované téme posilňovania regiónu Stredoeurópskej iniciatívy prostredníctvom konektivity, inovácií a integrácie. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.
„Slovensko dlhodobo presadzuje, aby sa politika rozširovania Európskej únie stala strategickejšou, predvídateľnejšou a efektívnejšou so zameraním sa na posilnenie politického rozmeru prístupového procesu,“ podotkol rezort diplomacie. Štátny tajomník preto zdôrazní otázky regionálnej konektivity, a to najmä potrebu investícií do dopravnej infraštruktúry, energetických prepojení a moderných riešení mobility, ktoré prepájajú EÚ s krajinami západného Balkánu, Moldavskom a Ukrajinou.
Štátny tajomník zároveň absolvuje rokovanie s ministerkou vnútorného a zahraničného obchodu Srbska a komisárkou medzinárodnej výstavy EXPO 2027 Jagodou Lazarevičovou, ako aj so štátnou tajomníčkou Ministerstva zahraničných vecí Srbska Nevenou Jovanovičovou. Diskutovať budú o posilňovaní bilaterálnej obchodno-investičnej spolupráce. Súčasťou pracovného programu bude aj stretnutie so zástupcami slovenských firiem pôsobiacich v Srbsku.
