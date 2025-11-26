Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. november 2025Meniny má Kornel
< sekcia Slovensko

Štátny tajomník rezortu diplomacie R. Chovanec odcestuje do Srbska

.
Na snímke štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) Rastislav Chovanec. Foto: TASR - Michal Svítok

Zároveň absolvuje rokovanie s ministerkou vnútorného a zahraničného obchodu Srbska a komisárkou medzinárodnej výstavy EXPO 2027 Jagodou Lazarevičovou.

Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Rastislav Chovanec odcestuje v stredu do Srbska, kde bude zastupovať Slovensko na ministerskom zasadnutí Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) v Belehrade. Zasadnutie bude venované téme posilňovania regiónu Stredoeurópskej iniciatívy prostredníctvom konektivity, inovácií a integrácie. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.

„Slovensko dlhodobo presadzuje, aby sa politika rozširovania Európskej únie stala strategickejšou, predvídateľnejšou a efektívnejšou so zameraním sa na posilnenie politického rozmeru prístupového procesu,“ podotkol rezort diplomacie. Štátny tajomník preto zdôrazní otázky regionálnej konektivity, a to najmä potrebu investícií do dopravnej infraštruktúry, energetických prepojení a moderných riešení mobility, ktoré prepájajú EÚ s krajinami západného Balkánu, Moldavskom a Ukrajinou.

Štátny tajomník zároveň absolvuje rokovanie s ministerkou vnútorného a zahraničného obchodu Srbska a komisárkou medzinárodnej výstavy EXPO 2027 Jagodou Lazarevičovou, ako aj so štátnou tajomníčkou Ministerstva zahraničných vecí Srbska Nevenou Jovanovičovou. Diskutovať budú o posilňovaní bilaterálnej obchodno-investičnej spolupráce. Súčasťou pracovného programu bude aj stretnutie so zástupcami slovenských firiem pôsobiacich v Srbsku.
.

Neprehliadnite

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom

Týždenník: Prezident bude mať opäť prácu

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec známy z filmu Armageddon

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Keď sa blížili Vianoce v roku 1956...