Štátny tajomník rezortu diplomacie SR odcestoval do Ománu

Na archívnej snímke štátny tajomník MZVaEZ Marek Eštok. Foto: TASR - Jakub Kotian

Autor TASR
Bratislava/Maskat 2. februára (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok odcestoval do Ománu, kde v utorok absolvuje bilaterálne politické konzultácie s námestníkom ministra zahraničných vecí Ománu pre politické záležitosti šejkom Chalífom bin Alí Al Harthym. TASR o tom v pondelok informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.

Cieľom konzultácií je podporiť slovensko-ománsky politický dialóg, vzájomné investičné a obchodné príležitosti a spoluprácu v cestovnom ruchu.

Štátny tajomník slovenskej diplomacie bude v Maskate rokovať aj s honorárnym konzulom SR v Ománe, šejkom Mohammedom Al Harthym, a otvorí vôbec prvé kultúrne podujatie Slovenska v Ománe - výstavu „PARTY v 21. storočí“.
