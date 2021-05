Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Száz končí s prevádzkovaním MOM

Bratislava 10. mája (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Kamil Száz končí s prevádzkovaním mobilných odberových miest (MOM). Chce tak predísť akýmkoľvek podozreniam z konfliktu záujmov. TASR jeho stanovisko poskytla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.



"Rozumiem, že pri vnímaní konfliktu záujmov nejde len o to, ako veci sú, ale aj o to, ako sa javia. Ak sa verejnosti môže javiť, že by som mohol mať dosah na nastavenie stratégie testovania, je dôležité, aby som tieto obavy rozptýlil. Preto som sa rozhodol, že si vysporiadam svoj vzťah k MOM ešte skôr, ako je zákonná lehota 30 dní," uviedol v stanovisku Száz. "K dnešnému dňu som dal výpoveď a podľa zmluvy o sedem dní je koniec," priblížil pre TASR.



V stanovisku tiež uviedol, že verejnosť žiadnym spôsobom nezavádzal a otvorene priznal, že jednou z jeho odborných lekárskych aktivít je aj zastrešenie testovania antigénovými testami v rámci MOM.