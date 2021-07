Štátny ústav pre kontrolu liečiv sťahuje z trhu roztok do očí

Bratislava 1. júla (TASR) - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sťahuje z trhu roztok do očí Uniclophen. Dôvodom je obsah neznámej nečistoty. Ústav o tom informuje na svojom webe.



Konkrétne ide o Uniclophen s kódom ŠÚKL 33187 a číslom šarže 0608201. Roztok do očí tlmí bolesť a výrazne zmierňuje zápalové reakcie spôsobené mechanickým poškodením alebo alergiou.



Ako štátny ústav ďalej uviedol, používa sa na liečbu neinfekčných zápalov oka, hlavne na liečbu chronických zápalov spojovky a rohovky, predovšetkým alergického pôvodu.



Používa sa aj pri nebakteriálnych zápaloch mihalníc, po drobných poraneniach oka, napríklad po padnutí cudzích teliesok do oka, popáleninách, respektíve poleptaniach, pri vredoch na rohovke, po pôsobení UV žiarenia, ako slnečné lúče, či zváranie a pri svetloplachosti.



Využíva sa aj v predoperačnej príprave na zmenšenie zúženia zreničky v priebehu operácie, k pred- a pooperačnej prevencii pri presiaknutí sietnicového centra a k tlmeniu neprimeranej zápalovej reakcie po rôznych operáciách oka.



ŠÚKL tvrdí, že dostupnosť liečby ohrozená nie je. Na slovenskom trhu sú pre pacientov k dispozícii iné šarže tohto lieku.