Štátny ústav: Vlani sa zo Slovenska vyviezlo 76 726 balení liekov

Bratislava 13. júla (TASR) - Vlani sa zo Slovenska vyviezlo 76.726 balení liekov. Vyvezené boli do Českej republiky, Slovinska, Rumunska, Írska, Maďarska a Litvy. Vyplýva to z výročnej správy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) za rok 2024.



Lieky boli vyvezené z dôvodu výpomoci zahraničným pobočkám na prekrytie nedostupnosti v inom štáte, odpredaja vlastníckych práv a odvozov do centrálnych skladov. Vo všetkých prípadoch držitelia registrácie garantovali dostupnosť liekov pre slovenských pacientov.