Status sociálneho pracovníka v zdravotníctve sa môže zlegitimizovať

Bratislava 15. júna (TASR) - Postavenie sociálneho pracovníka v zdravotníctve by sa mohlo zlegitimizovať. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.



Pomoc a podpora v sociálnej oblasti od začiatku ochorenia je podľa predkladateľov neoddeliteľnou funkciou poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti. "Iniciácia tejto podpory nemôže čakať až po liečbe, musí byť integrálnou súčasťou liečby," dodali.



Upozornili na praktické problémy pri vykonávaní tejto odbornej činnosti v prospech pacientov. "Je nesporné, že odborná činnosť sociálnej práce je nevyhnutnou súčasťou nielen preventívnej zložky zdravotnej starostlivosti, ale prispieva k celkovej liečbe pacienta s cieľom predĺženia jeho života a zvýšenia kvality jeho života," doplnili predkladatelia v dôvodovej správe návrhu.