Štatutárnym zástupcom STVR bude I. Slanina

Bratislava 1. júla (TASR) - Štatutárnym zástupcom STVR bude Igor Slanina. Bývalého šéfa Media RTVS do funkcie na obdobie do 30. septembra vymenoval v pondelok podpredseda Národnej rady (NR) SR poverený výkonom právomocí predsedu NR SR Peter Žiga (Hlas-SD). Informovala o tom Kancelária NR SR.



Pripomína, že rozhodnutie urobil Žiga na základe zákona o STVR, ktorý v pondelok nadobudol účinnosť. "Meno štatutára je výsledkom diskusie a dohody koaličných partnerov. Igor Slanina získal dôveru ako skúsený manažér a spĺňa zákonné kritériá," dodali z Kancelárie NR SR.



Igor Slanina bol od septembra 2017 do augusta 2022 riaditeľom Media RTVS, dcérskej spoločnosti RTVS, ktorá sa zaoberala predajom vysielacieho priestoru vyhradeného pre mediálnu komerčnú komunikáciu na televíznych a rozhlasových programových službách RTVS.