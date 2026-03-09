Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Stav arcibiskupa B. Bobera je po kardiologickom zákroku stabilizovaný

Na snímke košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Foto: TASR - Ján Krošlák

Predseda KBS zostáva nateraz v odbornej starostlivosti lekárov a podrobuje sa štandardnej pooperačnej rekonvalescencii.

Autor TASR
Košice 9. marca (TASR) - Košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Bernard Bober sa v pondelok v ranných hodinách podrobil plánovanému lekárskemu zákroku. V kardiocentre v košickej Šaci absolvoval intervenčný kardiologický zákrok na koronárnych cievach. Informovala o tom tlačová kancelária KBS.

„Zákrok prebehol bez komplikácií a zdravotný stav monsignora Bobera je stabilizovaný,“ uviedol za Kardiocentrum Agel Košice-Šaca generálny riaditeľ František Sabol.

Ako informovala hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová, predseda KBS zostáva nateraz v odbornej starostlivosti lekárov a podrobuje sa štandardnej pooperačnej rekonvalescencii.
