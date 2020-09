Enviroorganizácie: Stav financovania triedeného zberu je nedostatočný

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 26. septembra (TASR) – Aktuálny stav financovania triedeného zberu je nedostatočný a trvalo neudržateľný. Tvrdí to Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA) a občianske združenie Priatelia Zeme-CEPA. Podporujú preto aj zámer Ministerstva životného prostredia SR, ktorým chce ozdraviť a navýšiť financovanie triedeného zberu.Organizácie poukazujú na to, že zákon o odpadoch definuje povinnosť výrobcu znášať finančné náklady spojené so zberom, prepravou aj spracovaním odpadu. Prax je však podľa nich iná.Triedený zber obalov a neobalových výrobkov majú v samosprávach financovať výrobcovia cez organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). "" približuje CEPTA.Požadujú tiež, aby envirorezort nastavil spravodlivý systém financovania triedeného zberu. Poskytovať by mal podľa environmentalistov dostatok financií pre pokrytie všetkých nákladov spojených s triedením odpadom. Za nutné považujú prísne eliminovať "". To sú výrobcovia, ktorí neplatia do systému za obaly a neobalové výrobky uvedené na trh. Vyhláškou by mali nastaviť minimálne sadzby poplatkov, ktoré musia OZV platiť zberovým spoločnostiam." uviedli CEPTA a Priatelia Zeme-CEPA.Podporu zmeny zákona o odpadoch vyjadrilo Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska aj CITENERGO - záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť.