Stav stromov po výraznom suchu a teple sa lesníci dozvedia budúci rok

Bratislava 17. septembra (TASR) - Stav stromov po výraznom letnom suchu a teple sa lesníci dozvedia až na budúci rok na jar. Horší stav pozorovali na západných až juhozápadných svahoch. Pre TASR to uviedol Jaroslav Vido z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.



Niektoré druhy stromov môžu v istých vegetačných pásmach odísť. "Ak ešte existujú veľkoplošné smrekové lesy, tak sa s veľkou mierou pravdepodobnosti rozpadnú," poznamenal Vido. Počas jari možno bude častejší výskyt požiarov.



Sucho si podľa Vida vyžiada ekologickú aj hospodársku daň. Z tohtoročného výskumu lesníkov vyplýva, že stromy výrazne redukujú odvodové prírastky, čiže sa snažia uzatvárať prieduchy, čím šetria vodu, a tým nedochádza k rastu drevín. Lesníci to evidujú na znížených prírastkoch, hovorí odborník.



Poukazuje, že suché stromy tiež strácajú obranyschopnosť voči napadnutiu podkôrnym hmyzom. V oslabených stromoch sa tak začne hromadne množiť. Lesníci podľa Vida nedokážu úplne zabrániť šíreniu podkôrneho hmyzu, ktorý sa v horúcich a suchých podmienkach početne množí a šíri. Zároveň tvrdí, že sa nedá vylúčiť ani rozšírenie iných cudzokrajných organizmov, ktoré môžu poškodzovať stromy.



"Sucho roku 2022 je z pohľadu ekologických dosahov jedno z najhorších, ak nie najhoršie v modernej histórii Slovenska. Jediným východiskom na zachovanie lesov je poctivý výskum a reálny prenos výsledkov do praxe," skonštatoval odborník.