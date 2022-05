Stavba domu alebo jeho rekonštrukcia je náročný proces

Bratislava 27. mája (OTS) - Ak sa chystáte stavať dom, rekonštruovať svoje bývanie, upraviť okolie svojho domu, alebo si chcete dopriať relax vo vlastnom bazéne alebo saune, alebo ak máte stavebnú firmu, ste remeselníkom a chcete sa zviditeľniť, pomoc vám môže poskytnúť platforma Daibau. Dopyt po stavebných prácach zo dňa na deň rastie a niekedy je naozaj náročné nájsť spoľahlivého a kvalitného majstra alebo firmu zaoberajúcu sa stavebnými prácami. Práve z toho dôvodu, aby ste sa vyhli stresu a predišli možným nepríjemným situáciám, na Slovensku existuje firma, ktorá je tu predovšetkým kvôli vám a môže vám poskytnúť pomoc dosiahnuť vaše ciele v oblasti stavebníctva. O čo ide?Internetová platforma DaiBau.s k svoju činnosť zameriava na výstavbu a rekonštrukciu, zabezpečuje tiež, aby boli objednané práce medzi zhotoviteľmi stavieb, dodávateľmi, remeselníkmi a zákazníkmi úspešne realizované, aby efektívne spolupracovali, čo je základným predpokladom pre spokojnosť obidvoch strán.Vždy však môžu existovať dôvody, pre ktoré sa nesplnia očakávania jednej z uvedených strán. Často klienti nie sú istí, čo vlastne chcú, a nevedia dobre vysvetliť, čo očakávajú. Nedorozumenia, ktoré tak môžu vzniknúť, vedú k vzájomnej nespokojnosti. Tiež sa môže stať, že stavebná spoločnosť alebo remeselník vykoná prácu, ktorá nie je v rámci ich pôsobnosti, alebo sa nenachádzajú v blízkosti miesta, kde ich potrebujete. Ďalšie problémy môžu súvisieť s financiami. Niekedy je ťažké odhadnúť, či je cenová ponuka firmy seriózna, alebo na druhej strane sú zákazníci, ktorí radi vyjednávajú, alebo odmietajú za vykonané práce zaplatiť.Foto: DAIBAUAk uvažujete nad stavbou alebo rekonštrukciou, pomocou platformy DaiBau.sk rýchlo môžete nájsť dostupnú firmu alebo remeselníka vo svojom okolí. Konečne môžete povedať zbohom dlhotrvajúcemu vyhľadávaniu majstrov na internete a početným telefonátom s rôznymi majstrami a zhotoviteľmi, keďže vám táto platforma ponúka možnosť za pár minút nájsť spoľahlivého, profesionálneho a skúseného dodávateľa bez ohľadu na to, v ktorom kúte Slovenska žijete. Jediné, čo musíte urobiť, je vyplniť a odoslať dopyt , ktorý je na portáli, tento úkon je úplne zadarmo. Treba uviesť o aké práce ide, požadovanú dobu výkonu práce, tiež lokalitu, kde sa práce budú vykonávať. Na základe informácií, ktoré ste zadali, vám budú ponúknutí vhodní zhotovitelia. Dopyt môže obsahovať aj fotografie alebo nákresy, aby ste čím podrobnejšie opísali alebo znázornili, čo potrebujete. Vyhľadávanie sa dá upresniť pomocou filtrov, čo umožní rýchlejšie nájsť správnu ponuku, a na základe hodnotení zákazníkov získate informácie o tom, či boli spokojní s vybranými firmami a realizovanými prácami. Vyhľadávací systém na platforme Daibau funguje tak, že zohľadní všetky vaše požiadavky a podľa toho ponúkne najideálnejšie riešenia. Takto získate presnejšie ponuky, presne také, aké ste hľadali!Foto: DAIBAUOkrem toho, táto platforma je vhodná pre všetkých tých, ktorí majú firmu a chcú dať o sebe vedieť, osloviť potenciálnych klientov. Ako je to možné? Ak ste majiteľom firmy, na portáli DaiBau si môžete jednoducho a bezplatne vytvoriť profil , prostredníctvom ktorého môžete prezentovať svoje realizované práce. V podstate, nemusíte nič robiť, iba vyplniť všetky údaje, a zamestnanci DaiBau vás potom telefonicky skontaktujú. Takisto, prostredníctvom e-mailu alebo aplikácie môžete získavať informácie, vďaka ktorým môžete mať aktuálny prehľad o tom, čo zákazníci potrebujú. Ak vás niečo zaujme, prepošlú vám kontakt na budúceho zákazníka, ktorý tiež dostane údaje o vašej práci. Takýmto spôsobom vytvorený bezplatný profil je obmedzený len na určitý počet spoluprác, ak máte záujem o ďalšiu spoluprácu, potom si musíte zaplatiť ročné predplatné.Bez ohľadu na to, či ste zákazník alebo zhotoviteľ stavby či remeselník, prostredníctvom platformy DaiBau si jednoducho nájdete, koho potrebujete.