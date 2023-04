Stávkové spoločnosti opäť pripomínajú význam zodpovedného hrania

Bratislava 4. apríla (OTS) - Čo sú riziká takého hrania a ako im predchádzať tak, aby hranie bolo zábavou? Aj to sú témy Týždňa zodpovedného hrania, ktorý začína práve dnes a bude trvať až do 10. apríla.



Program Zodpovedné hranie, ktorý vznikol vlani z iniciatívy významných stávkových spoločností Tipsport, Fortuna a Niké, pokračuje aj v tomto roku rôznymi aktivitami. Jednou z nich je opäť Týždeň zodpovedného hrania. V spolupráci s odborníkmi ho realizuje Inštitút pre zodpovedné hranie a počas neho bude prebiehať intenzívna osveta o dôležitosti zodpovedného prístupu k hraniu hazardných hier.



„Pokračujúce aktivity programu Zodpovedné hranie aj v tomto roku sú najlepším svedectvom, že úmysel jeho iniciátorov, spoločností Tipsport, Fortuna a Niké, nebol jednorazovou aktivitou. Naopak, ukazuje, že uvedené tri stávkové spoločnosti cítia svoju zodpovednosť za bezpečnosť herného prostredia na Slovensku a že sú dlhodobo ochotné aktívne prispievať k jeho kultivácii,“ povedal Peter Papanek, riaditeľ Inštitútu pre zodpovedné hranie.



Týždeň zodpovedného hrania sa v tomto roku koná v dňoch 4. až 10. apríla a osveta v rámci neho sa sústredí na tri oblasti. Prvou je komunikácia toho, ako hrať bezpečne, čo je už problémové hranie a aké riziká z neho vyplývajú. Na to nadväzuje druhá oblasť, teda prevencia. V rámci nej prebehne vzdelávanie o pravidlách, ktoré by si každý hráč mal nastaviť, aby hranie bolo pre neho zábavou a bolo bezpečné. Treťou oblasťou je komunikácia na tých hráčov, ktorí už problém majú alebo sa k nemu blížia. V rámci toho sa komunikácia zameria na možnosti ako a kde môžu títo hráči vyhľadať pomoc.



V kampani budú využité pestré formy komunikácie. „Plánujeme nasadiť televízne reklamné spoty, tematickú televíznu reportáž, dokument s príbehmi problémových hráčov, články v médiách, ale intenzívna komunikácia prebehne aj na sociálnych sieťach tak, aby sme doručili posolstvá o potrebe zodpovedného hrania k čo najväčšiemu počtu ľudí,“ zdôrazňuje Peter Papanek.



Odhodlanie spoločne a aktívne formovať prostredie hazardných hier na Slovensku deklarovali prevádzkovatelia Tipsport, Fortuna a Niké už vlani, a to podpisom spoločného memoranda. Zaviazali sa v ňom k dodržiavaniu etických pravidiel v rôznych oblastiach činností, a to aj nad rámec legislatívnej regulácie. Vyjadrili v ňom, okrem iného, aj podporu osvety zodpovedného hrania, ale aj zodpovedného marketingu a reklamy tak, aby prispievali k ochrane zraniteľných a ohrozených zákazníkov.