Stavrovská apeluje na možnosť zdravotnej starostlivosti v školách

Bratislava 10. decembra (TASR) - Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská víta novelu zákona, ktorá má školám a školským zariadeniam umožniť podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti žiakom . Apeluje preto na poslancov Národnej rady (NR) SR, ktorí o návrhu aktuálne rokujú, aby prijali potrebné legislatívne riešenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Elena Koritšánska.Ako priblížila, úrad dlhodobo rieši podnety rodičov, ktorí žiadajú systémovú zmenu v legislatíve a zavedenie formy osobnej asistencie alebo zdravotníckeho pracovníka v školách. Podľa komisárky musí v mnohých prípadoch jeden z rodičov opustiť zamestnanie a denne sprevádzať svoje dieťa v školskom prostredí.upozorňuje s tým, že mnohí rodičia sú nútení nechať dieťa na domácom vzdelávaní alebo umiestniť ho do špeciálnej či internátnej školy.Vzhľadom na záväzky SR vyplývajúce z Dohovoru pre osoby so zdravotným postihnutím je podľa Stavrovskej nemysliteľné, aby sa zdravotne postihnuté deti, ktoré aj v školskom prostredí vyžadujú zdravotnú starostlivosť, vzdelávali výlučne v domácom prostredí či v internátnych alebo špeciálnych školách.poznamenala.