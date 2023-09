Stavrovská bude opäť zisťovať prístupnosť volebných miestností

Bratislava 25. septembra (TASR) - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím bude opäť zisťovať prístupnosť volebných miestností. Verejnosť bude môcť vyplniť internetový dotazník i poslať fotografie. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚKOZP Elena Koritšánska.



Celoslovenský internetový Prieskum architektonickej prístupnosti volebných miestností sa spustí v sobotu (30. 9.). Koritšánska podotkla, že novinkou oproti minuloročnému prieskumu je možnosť vložiť do dotazníka aj fotografiu vstupu do volebnej miestnosti. Cieľom je získať viac odpovedí a informácií o bezbariérovosti volebných miestností v porovnaní s prieskumom v minulom roku.



"V uplynulom roku sme naše zistenia z prieskumu a z nich plynúce odporúčania komunikovali všetkým zainteresovaným subjektom a inštitúciám participujúcim na organizovaní volieb a uskutočnili sme niekoľko rokovaní," uviedla komisárka Zuzana Stavrovská.



Podľa nej nie je dôstojné ani to, keď volič s obmedzenou schopnosťou pohybu musí čakať pod schodmi budovy a musí požiadať niekoho iného, aby informoval okrskovú volebnú komisiu, aby za ním prišiel jej člen s prenosnou volebnou schránkou. "V takom prípade nie je zaručená ani tajnosť hlasovania, pretože tam nie je paraván," dodala Stavrovská.



Odstraňovanie bariér je podľa jej slov nevyhnutné a potrebné nielen na účely volieb, ale aj na účely všeobecného prístupu ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu do týchto objektov. Krátky dotazník bude zverejnený na webstránke www.komisar.sk a vyplniť ho bude možné do 31. októbra.