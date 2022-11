Stavrovská chce cez diela ľudí so zdravotným postihnutím robiť osvetu

Bratislava 2. novembra (TASR) - Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská chce cez diela klientov zariadení sociálnych služieb či chránených dielní scitlivovať verejnosť voči ľuďom so zdravotným postihnutím. Výtvarné diela budú v priestoroch úradu komisára prezentovať vo štvrtok (3. 11.) o 14.00 h klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema v Modre.



Výstavou chce komisárka súčasne sprostredkovať pohľad na svet očami ľudí so zdravotným postihnutím. "Zároveň nám tieto diela spríjemňujú pracovnú atmosféru v našich priestoroch," poukázala Stavrovská. Vernisáž výstavy Amare Merema, teda Láska Meremy, sa uskutoční v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na Račianskej ulici v Bratislave.



Na výstave sa zúčastnia a svoje diela predstavia aj samotní autori výtvarných diel – klienti Meremy. Následne bude výstava prístupná pre verejnosť každý pracovný deň v úradných hodinách. Vystavené diela je možné si aj zakúpiť, a podporiť tak rozvoj umeleckej tvorby samotných autorov výtvarných diel.