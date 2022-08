Stavrovská: Monitorovací tím navštívil 6 zariadení sociálnych služieb

Bratislava 4. augusta (TASR) - Monitorovací tím Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím navštívil za toto leto, a zároveň za tento rok, šesť zariadení sociálnych služieb. V auguste má v pláne ešte zmonitorovať dve psychiatrie a v septembri jednu. Pre TASR to uviedla komisárka Zuzana Stavrovská.



Monitorovacie návštevy sa realizujú napríklad v zariadeniach sociálnych služieb, psychiatriách, väzniciach či školách. "Výjazdový tím úradu komisára vycestuje do rôznych zariadení, kde osobne monitoruje dodržiavanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím," priblížila komisárka.



Ako dodala, monitorovacie návštevy tento rok vymedzili na letné mesiace, najmä z dôvodu uvoľnenejšej pandemickej situácie. Výsledky plánujú spracovať v individuálnych správach, ktoré zasielajú monitorovanému subjektu spolu s uloženými opatreniami na nápravu.



"Následne spolu komunikujeme a sledujeme, ako daný monitorovaný subjekt uložené opatrenia plní," vysvetlila Stavrovská. Sumárne zhrnutie všetkých monitorovacích aktivít za daný kalendárny rok bude zverejnené v Správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022.