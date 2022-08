Stavrovská: Nielen opatrovatelia môžu do augusta žiadať o dotáciu

Bratislava 27. augusta (TASR) - Osobní asistenti, opatrovatelia a ľudia nad 62 rokov môžu do konca augusta požiadať o jednorazovú inflačnú pomoc v hodnote 100 eur. Na sociálnej sieti to pripomenula komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.



Priblížila, že ľudia starajúci sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom nad šesť rokov, najdlhšie do 18 rokov dieťaťa, môžu požiadať o dotáciu až do konca septembra. Všetky podmienky spresňuje na svojom webe Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.



Vyplnenú a podpísanú žiadosť s prílohami predkladajú žiadatelia na úrade práce, kde majú trvalý alebo prechodný pobyt. Žiadosť je možné podať aj elektronicky, na e-mailovú adresu príslušného úradu.



Jednorazová dotácia má reflektovať zvýšenú mieru inflácie a pokryť zvyšné výdavky na bývanie, energie či stravu.